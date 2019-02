ZTE en Qualcomm Technologies Demonstreren Live 5G Diensten Gebaseerd op 5G End-to-end Commerciële Gereedschap

SHENZHEN, China, 26 februari 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijk internationaal leverancier in telecommunicatie, bedrijfs- en consumentenoplossingen voor Mobiele Internet, demonstreert 5G Netwerkdiensten gebaseerd op een end-to-end sub-6GHz commercieel systeem, in samenwerking met Qualcomm Technologies, Inc. De live demonstratie bevestigt het sterke 5G technologische vermogen van ZTE en Qualcomm Technologies om end-to-end 5G commercialisatie waar te maken.





De demonstratie over 5G NR radio maakt gebruik van een echte end-to-end 5G NR netwerk ontwikkeld met het commerciële kernnetwerk en de radiobasisstationgereedschap van ZTE, en van een ZTE 5G smartphone welke ondersteund wordt door het eerste commerciële mobiele platform in de wereld - de Qualcomm® Snapdragon(TM) 855Mobile Platform gekoppeld met de Snapdragon X50 5G modem, en de zender-ontvangers en de front-end RF oplossingen van Qualcomm Technologies. De demonstratie, volledig in overeenstemming met 3GPP R15, is gebaseerd op een netwerk-mode van de NSA, de N78 5G zender, en maakt gebruik van de LTE B1 zender als toegangspunt.



Voor deze demonstratie levert ZTE een uitgebreide end-to-end oplossing, waaronder de One for All basisstation platformoplossing op het gebied van draadloze internet om 2G/3G/4G/5G op één enkele website te ondersteunen, en multimode baseband units (BBU) die de meeste verwerkingscapaciteiten voor 2G/3G/4G/5G leveren en het grootste aantal interfaces in de industrie.



Bovendien past de demonstratie het "Common Core" kernnetwerk van ZTE toe met volle convergentie met 2G/3G/4G/5G/vaste netwerken en UME, een samengevoegd netwerkbeheeroplossing voor intelligente exploitatie en onderhoud.



"De samenwerking tussen ZTE en Qualcomm Technologies tijdens de MWC 2019, voor het demonstreren van 5G diensten gebaseerd op de mobiele 5G apparaat en systeem van ZTE, is een bewijs van onze inspanning voor 5G commercialisatie," zegt Xu Ziyang, CEO bij ZTE. "Het toont een grote vooruitgang in de richting van 5G als commerciële werkelijkheid."



"De 5G NSA live demonstratie tijdens het MWC, gebaseerd op de commerciële infrastructuur van ZTE met gebruik van de 5G modem en RF front-end van Qualcomm Technologies, geeft on een blik op de 5G gebruikerservaringen die verwacht worden op commerciële apparaten in 2019," zegt Frank Meng, voorzitter van Qualcomm China. "Wij kijken uit naar een verdere samenwerking met ZTE en andere leidende bedrijven van het ecosysteem, bij het versnellen van de implementatie van 5G netwerken en diensten."



In het proces van de promotie van 5G commercialisatie, heeft ZTE actief met industriepartners samengewerkt aan de verificatie van cruciale technologieën en oplossingen, en aan het aanleggen van netwerken. ZTE is ook een leider in onderzoeksvooruitgang en prestatie. Ondersteund door met 5G tests en in samenwerking met meer dan 30 operatoren in de wereld, is ZTE goed voorbereid voor de opkomende 5G commercialisatie en implementatie.



Over ZTE



ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en bedrijfstechnologie oplossingen voor consumenten, vervoersdiensten, bedrijven en klanten uit de publieke sector. Als onderdeel van de strategie van ZTE, is het bedrijf betrokken bij het bieden van end-to-end innovaties aan zijn klanten om excellentie en waarde te leveren in een tijdperk waar de telecommunicatie- en informatietechnologiesectoren bijeenkomen. De producten en diensten van ZTE, beursgenoteerd in Hong Kong en Shenzhen (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ), worden aan meer dan 500 operatoren in meer dan 160 landen verkocht. ZTE legt 10 procent van zijn jaarlijkse winst vast voor onderzoek en ontwikkeling en speelt een toonaangende rol in internationale normalisatieorganisaties. ZTE is betrokken bij maatschappelijk verantwoord ondernemen en is lid van het UN Global Compact. Bezoek voor meer informatie www.zte.com.cn [http://www.zte.com.cn/].



Qualcomm en Snapdragon zijn handelsmerken van Qualcomm incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en in andere landen.



Qualcomm Snapdragon is een product van Qualcomm Technologies, Inc. en/of zijn dochterondernemingen.



