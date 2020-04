Sam Friday en Bringly starten met zelfde avond bezorging in Amsterdam

Kledingmerk Sam Friday is in samenwerking met Bringly gestart met het aanbieden zelfde avond bezorging via fietskoeriers in Amsterdam. Dit zal worden gedaan vanuit een lokale hub. Bringly helpt retailers om de logistieke druk te verlagen en vertraagde bezorgingen te voorkomen. Klanten die doordeweeks voor 14:00 bestellen, ontvangen hun pakketjes dezelfde avond tussen 18:00 en 22:00 via een professionele fietskoerier.



Het van oorsprong Amsterdamse merk richt zich met betaalbare, sexy en stylish intimates op actieve vrouwen. Het merk verkoopt via haar eigen webshop en via vijf brandstores in Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Den Haag en Maastricht. Nu de winkels tijdelijk zijn gesloten ligt de focus op online. Met een focus op kwalitatieve en persoonlijke kleding heeft Sam Friday de afgelopen jaren een sterke groei gerealiseerd.



Het bedrijf zet zich al vanaf de oprichting in op het gebied van MVO en duurzaamheid. De samenwerking met Bringly sluit hierop aan. Bringly stelt haar software ten tijde van corona beschikbaar voor retailers om fysieke winkels te transformeren tot lokale hubs om zo dezelfde dag te kunnen bezorgen via professionele fietskoeriers. Dit maakt het mogelijk dat Sam Friday klanten uit Amsterdam dezelfde avond nog hun bestellingen bezorgd kunnen krijgen, volledig CO2-neutraal.