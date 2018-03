Persuitnodiging: onderzoeksrapport gemeenten en sociale ondernemingen

Maandag 19 maart as. overhandigen onderzoekers van PwC het onderzoeksrapport 'Prille kansen: de samenwerking tussen sociale ondernemingen en gemeenten in Nederland' aan wethouder Willemien Vreugdenhil van de gemeente Ede. Zij is tevens voorzitter van de pijler Economie & Werk van het G40-stedennetwerk, die zich bezighoudt met ontwikkelingen rondom sociale ondernemingen.



Gemeenten en sociale ondernemingen vormen een natural fit. Beiden willen dezelfde maatschappelijke doelen bereiken, of het nu gaat om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt weer laten meedoen in de samenleving of eenzaamheid onder ouderen verminderen. Hoe kan het dan toch dat ze elkaar maar mondjesmaat vinden? Die vraag legde PwC voor aan 102 gemeenten en 164 sociaal ondernemers.



U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de overhandiging van het rapport. Deze vindt plaats om 12:00 uur in het raadhuis in Ede (Bergstraat 4). Aansluitend is er gelegenheid vragen te stellen aan de wethouder, de onderzoekers en Stefan Panhuijsen van Social Enterprise NL.