Nieuwe app Gaiyo combineert plannen, boeken en betalen van treinreis

Gebruikers van de nieuwe vervoersapp Gaiyo kunnen vanaf vandaag hun treinreis plannen, boeken en betalen. Tijdens daluren en in het weekend ontvangt men het hele jaar door 10% korting op het treinkaartje.



Gaiyo is de app voor gepland en ongepland reizen. De app combineert alle type vervoer (ook deelvervoer) om het beste reisadvies te geven, ongeacht de locatie. De gebruiker kan eenvoudig een digitaal treinkaartje kopen. Het ticket verschijnt na aankoop direct op de smartphone.



Korting en contactloos betalen



Gebruikers van de app krijgen 10% korting op treinkaartjes tijdens daluren en in het weekend. Met een digitaal trein ticket via Gaiyo kan men een drukke rij bij de kaart automaat vermijden. Ook hoeft de conducteur het treinkaartje niet aan te nemen, maar kan deze op gepaste afstand vanaf de mobiele telefoon scannen.



Achteraf betalen en geen toeslag



Men kan direct aan de reis beginnen en hoeft pas achteraf de reiskosten te betalen. Via een persoonlijk Gaiyo-account wordt een overzicht van de reisgeschiedenis en openstaande kosten gegeven. Verder betalen gebruikers niet een € 1 toeslag zoals bij de NS-kaartautomaat, maar slechts € 0,50 cent transactiekosten.