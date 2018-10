-Persbericht-



Team Nederland scoort goed tijdens EuroSkills, het EK voor beroepen, in Boedapest



Nederlandse student wordt Europees kampioen bouwtimmeren in Hongarije



Daan Weijgertze uit Hagenstein heeft tijdens EuroSkills 2018 een gouden medaille in de wacht gesleept. Tijdens het evenement dat van 26 t/m 28 september plaatsvond in Boedapest, Hongarije werd hij uitgeroepen tot de beste bouwtimmerman van Europa. Hij was al nationaal kampioen door het winnen van de mbo-vakwedstrijden Skills Heroes in maart van dit jaar.



Hij studeert bij Hoornbeeck College en is werkzaam bij Bouwmensen Rivierengebied/STIBO V.O.F. Naast deze medaille scoorde Nederland 4 bronzen medailles. Verder ontvingen 10 Nederlandse deelnemers een medal of excellence, een medaille die alleen wordt uitgereikt bij het verrichten van een bovengemiddelde prestatie. De beste score van Nederland werd behaald door hoveniers, Jochem Molenaar en Willem Stougie.



Willem Beverloo, begeleidend expert van gouden medaillewinnaar Daan Weijgertze: “Daan heeft boven verwachting gepresteerd. Niet alleen ik was zeer onder de indruk, maar ook mijn mede-experts.” Ook Daan reageerde enthousiast: “Dit geeft me een wow-gevoel, ben enorm trots op mezelf!



Een bronzen medaille ging naar:



· Tuinaanleg - Jochem Molenaar (Wellantcollege/JM Hovenier) en Willem Stougie (Wellantcollege/Stougie Hoveniers v.o.f)



· Mobiele Werktuigen – Dinand Hekman (Aventus)



· Etaleren – Aaron Preyer (Nimeto Utrecht)



De medals of excellence werden omgehangen bij:



· Elektrotechniek Gebouwen – Jasper Olthuis



· Lassen – Hugo Rijsman



· Grafisch Ontwerpen – Manon Sprenkeler



· Metselen – Tim Klessens



· Mechatronica – Rick Jooren en Jasper van Kol



· Gastheer/gastvrouw – Fabienne Bakker



· Web Design – Mike Beskers



· Sanitaire- en Verwarmingstechniek – Julian van Lohuizen



· Meubelmaken – Guus van Velthuijsen



Grootste beroepenevenement van Europa



Tien jaar na de eerste editie van EuroSkills in Rotterdam streden in Boedapest meer dan 500 deelnemers uit 28 bij WorldSkills Europe aangesloten landen in 37 beroepen voor een plek op het erepodium. Nederland deed mee in 27 vakrichtingen (beroepen), waaronder stukadoor, bloembinder, meubelmaker, lasser, CAD-tekenaar en verpleegkunde. Experts, afkomstig uit het bedrijfsleven en van scholen, trainden en begeleidden de deelnemers de afgelopen maanden. In Hungexpo in Boedapest werden ruim 70.000 internationale bezoekers ontvangen, waaronder internationale prominenten uit de politiek, het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs. Ook Nederland was vertegenwoordigd met een delegatie. Naast het aanmoedigen van Team NL wisselen zij de laatste kennis uit op het gebied van beroepsonderwijs en vakmanschap.



Skills Heroes



De deelnemers aan EuroSkills hebben zich onder meer gekwalificeerd door deelname aan Skills Heroes, de vakwedstrijden voor het mbo. In het schooljaar 2018/2019 doen vrijwel alle mbo-scholen mee aan de nieuwe editie vakwedstrijden. Inmiddels vindt deelname plaats door studenten van 857 opleidingen in 60 wedstrijdrichtingen. Zij maken kans om zich te kwalificeren voor de volgende lichting van Team NL, de selectie die zal deelnemen aan WorldSkills, het WK voor beroepen dat in augustus 2019 plaatsvindt in Kazan, Rusland.



WorldSkills Netherlands



Nederland kan niet zonder goede vakmensen. Daarom vestigt WorldSkills Netherlands de aandacht op het belang van vakmanschap en beroepsonderwijs bij jongeren. Dat doet zij door het ontwikkelen en organiseren van diverse evenementen en vakwedstrijden. WorldSkills Netherlands wordt ondersteund door het ministerie van OCW en vele partners uit het beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Bij Team Nederland zijn voor dit jaar de volgende scholen betrokken:



Aventus, Da Vinci College, Deltion College, Drenthe College, Graafschap College, Grafisch Lyceum Rotterdam, Zone.college, HMC, Hoornbeeck College, MBO Utrecht, Nimeto Utrecht, Nova College, Rijn IJssel, ROC de Leijgraaf, ROC Midden Nederland, ROC Nijmegen, ROC Ter AA, ROC Tilburg, ROC van Amsterdam, ROC van Twente, Scalda, Summa College, Wellantcollege.



De Nederlandse deelname aan EuroSkills wordt verder ondersteund door:



Beerepoot Automatisering B.V., Bouw Infra Mensen Mierlo, Bouw Infra Mensen Rivierengebied, Bouwend Nederland, Bovatin, Brancheplatform Kappers, Fedecom, IWNL, MBO Raad, Nuffic, SBB, VBW en VHG.



Een overzicht van alle deelnemers en beroepen is te vinden op www.teamnederland.co