Lange Voorhout start/finish-decor 24-uurs events HomeRide en HomeRun

500 kilometer fietsen en 240 kilometer hardlopen voor zieke en zorgintensieve kinderen en hun ouders



Zo’n duizend amateurwielrenners en -hardlopers starten zaterdag 22 juni 2019 op het Lange Voorhout in Den Haag om in de vorm van twee grote harten Nederland te doorkruisen. Zij doen mee aan HomeRide en HomeRun: de 24-uurs events van het Ronald McDonald Kinderfonds, waarmee geld wordt ingezameld voor de Ronald McDonald Huizen en vakantiehuizen. Het sfeervolle Lange Voorhout zal in het weekend van 22 en 23 juni 2019 het decor vormen voor de start en finish van beide tochten. Deelnemers zamelen geld in en zorgen zo dat ziek en zorgintensieve kinderen hun ouders altijd dichtbij hebben.



Den Haag is volgend jaar voor het eerst de startlocatie van HomeRide en HomeRun. De fietsers gaan in estafettevorm een tocht van maar liefst 500 kilometer afleggen en de hardlopers nemen 240 kilometer voor hun rekening. De inschrijving voor deelnemende teams is inmiddels geopend en er hebben zich al 63 teams ingeschreven.



Home is where the heart is



Na de start in Den Haag fietsen de HomeRiders via de Ronald McDonald Huizen in Den Haag, Rotterdam, Tilburg, Nijmegen, Arnhem, Utrecht en Amsterdam in 24 uur 500 kilometer om te finishen in Den Haag. De HomeRunners leggen in 24 uur 240 kilometer af. Zij lopen langs de Ronald McDonald Huizen in Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Leiden om tenslotte ook weer te finishen in Den Haag. De HomeRiders en HomeRunners kruisen elkaar onderweg in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam, en finishen op zondag samen in Den Haag. Beide routes zijn in de vorm van een hart, want Home is where the heart is…



Eén missie



HomeRide team Haags Goud bestaat uit enthousiaste leden van de Business Breakfast Club Den Haag die het Haagse Huis een warm hart toedragen en zich hierom fysiek voor het Huis willen inspannen. Voor teamlid Leonard is HomeRide al begonnen. “We hebben tot 22 juni om geld in zamelen. Dus kan je stellen dat HomeRide al begint bij de inschrijving. Zelf heb ik twee gezonde kinderen en daar ben ik heel dankbaar voor. Een kind hoort ook niet ziek te zijn en mag niet in het ziekenhuis liggen, dat is al oneerlijk. Hoe ontzettend fijn moet het zijn dat er een plek is waar je als ouders kan zijn, waar mensen met een luisterend oor voor je klaarstaan en waar je toch heel dicht bij je zieke kind kan zijn. Daar wil ik mijn gezonde lichaam voor inzetten. Geld ophalen voor dat doel. En natuurlijk met een fantastisch team samenwerken en lol beleven om dit te bereiken.”



Van groot belang



“Voor ouders van zieke kinderen zijn de Ronald McDonald Huizen van groot belang”, zegt Renate Westerlaken-Loos, directeur/bestuurder van het Ronald McDonald Kinderfonds. “Ouders die hier verblijven, kunnen dag en nacht binnen enkele minuten aan het bed van hun zieke kind staan. Daarnaast is het een plek waar ze zich rustig kunnen terugtrekken en opladen. Het is geweldig dat ook dit jaar weer zoveel HomeRiders en HomeRunners in actie komen om hun steentje hieraan bij te dragen.”



Over HomeRide en HomeRun



HomeRide en HomeRun zijn de fondsenwervende sportevenementen van het Ronald McDonald Kinderfonds. In 2019 wordt HomeRide al voor de negende keer gereden; HomeRun vindt voor de derde keer plaats. Met een zelfgekozen team fietsen deelnemers 500 kilometer of lopen ze 240 kilometer in 24 uur. In estafettevorm. Dwars door Nederland. Dag en nacht. Ieder team haalt minimaal € 7.000 op voor een zelfgekozen Ronald McDonald Huis of vakantiehuis. Zo zorgen de deelnemers er samen voor dat zieke en zorgintensieve kinderen hun ouders altijd dichtbij hebben.







Over het Ronald McDonald Kinderfonds



Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt er al ruim 30 jaar voor dat zieke en zorgintensieve kinderen en hun familie dicht bij elkaar kunnen zijn, door het aanbieden van 12 Huizen vlak bij het ziekenhuis, 13 Huiskamers in het ziekenhuis waar kinderen even kunnen vergeten dat ze ziek zijn en 3 vakantiehuizen voor zorgintensieve kinderen en hun familie. Het Ronald McDonald Kinderfonds ontvangt geen overheidssubsidie en functioneert dankzij vrijwilligers, sponsors en donaties. McDonald’s is van meet af aan trotse en betrokken hoofdsponsor van HomeRide en HomeRun. Naast sponsoring in geld en natura fietsen en lopen ook enkele teams van hoofdsponsor McDonald’s mee.