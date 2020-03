TECH TEGEN CORONA: Nederlandse tech bedrijven helpen overheid

Het ‘Tech tegen Corona’ Initiatief van Nederlandse tech bedrijven biedt kosteloos steun in strijd tegen het coronavirus. Daartoe heeft op woensdag 25 maart een online ontmoeting plaatsgevonden tussen verschillende tech bedrijven en ambtenaren, waarbij ook Kamerleden aanwezig waren. Het doel van deze ontmoeting was om te bespreken hoe deze bedrijven met hun diensten en producten een bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen het coronavirus.



Hierbij is het uitgangspunt dat overheden, hulpverleners, zorgverleners en ziekenhuizen kosteloos gebruik kunnen maken van de kennis, kunde en algoritmes van deze bedrijven, waarmee inmiddels een start is gemaakt. Zo heeft Cybersprint recent samen met Huib Modderkolk (onderzoeksjournalist) onderzoek gedaan naar nep-RIVM websites en ‘covid-19’ malware aanvallen tegen ziekenhuizen, en aangeboden om deze ziekenhuizen te beschermen. Daarnaast gaat Compumatica de internetverbindingen van thuiswerkers met cruciale beroepen verbeteren, en Tymlez helpen bij het opzetten van blockchain-websites waarop vraag & aanbod van hulpgoederen bijeen worden gebracht. Traxion kan helpen met het razendsnel toevoegen van grote en wisselende hoeveelheden vrijwilligers aan online systemen, en KPN en Microsoft denken mee over de aansluiting van nieuwe technieken bij bestaande systemen.



De Koninklijke Landmacht is in defensieverband al volop bezig met de crisis steunverlening in de vorm van planners, medische hulpverleners en specialistische apparatuur (waaronder beademingsapparatuur). De planners worden zowel op landelijk als regionaal niveau ingezet. Achter de schermen is er nog meer capaciteit in velerlei vormen aanwezig om ingezet te worden op aanwijzingen van bestuurlijke en medische autoriteiten, aldus Kolonel van Dalen. Defensie vervult daarbij een belangrijke ondersteunende rol in de strijd tegen Corona en werkt hierbij en ook op andere terreinen veel samen met het bedrijfsleven.



Het ‘Tech tegen Corona’ Initiatief betreft nu al meer dan 10 bedrijven en is een initiatief van Public Matters, een public affairs en lobbyadviesbureau. In navolging van een soortgelijk idee in het Verenigd Koninkrijk is het doel dat er zo veel mogelijk concrete en haalbare afspraken worden gemaakt tussen overheden en tech bedrijven.



Jan Middendorp (Tweede Kamerlid, VVD) “ Om elkaar veilig te houden blijven we thuis. Technologie kan daarbij helpen. Het is in deze uitzonderlijke tijd daarom belangrijker dan ooit dat overheden en techbedrijven samenwerken. ”



Chris van Dam (Tweede Kamerlid, CDA) “Fantastisch dat deze bedrijven bereid zijn om de overheid om bij te staan. Juist nu zijn deze slimme tech koppen hard nodig.”