Reactie FNV Horeca op SCP-rapport ‘Als werk weinig opbrengt’

“Het is zeer zorgelijk dat de sector horeca het grootste aandeel werkende armen in Nederland heeft. Horecamedewerkers gaan er al jaren in koopkracht op achteruit. Daarnaast kent de sector veel medewerkers, waaronder jongvolwassenen, die tegen het wettelijk minimum(jeugd)loon werken. Ook in 2018 en 2019 zal de koopkracht voor horecamedewerkers verder dalen. In de huidige cao horeca, afgesloten tussen Koninklijke Horeca Nederland en CNV Vakmensen, is er een minimale loonsverhoging van 1% in 2018 en 1% in 2019 overeengekomen. Voor 2018 wordt er een inflatie van 1,3% verwacht en voor 2019 zelfs 2,3%. Uit koopkrachtberekeningen van het Nibud, op basis van de Miljoenennota, blijkt dat een verbetering van koopkracht in 2019 pas merkbaar is bij een minimale loonontwikkeling van 3%.”, zegt Marco Bouma, sectorbestuurder FNV Horeca.



Al ruim vijf jaar achtereen neemt de omzet van de horeca ieder kwartaal toe. Nederlandse hotels hebben recordwinsten behaald en kennen de hoogste bezettingsgraden sinds 20 jaar. Ook cafés, restaurants, kantines, partycatering en fastfoodrestaurants hebben meer omzet gedraaid. Vakkrachten in de horeca delen niet of nauwelijks mee in deze economische groei. FNV Horeca wil dat iedere horecamedewerker hiervan profiteert. Medewerkers moeten een beter loon kunnen verdienen om van te leven. De horeca kent circa 400.000 werkenden. Het aantal onzekere banen is extreem hoog, circa 60% van alle horecamedewerkers heeft een uitzend-, oproep- of tijdelijke baan. Ook zijn er veel kleine deeltijdbanen, slechts 24% van de horecamedewerkers werkt fulltime. FNV Horeca streeft naar meer zekerheid voor deze groep. Ook zelfstandigen zouden een hoger uurloon moeten krijgen, om zich te kunnen verzekeren tegen ziekte en om pensioen te kunnen opbouwen.



Marco Bouma: “FNV Horeca wil werken aan een gezonde toekomst van de sector. Er zijn grote personeelstekorten, op dit moment zijn er 30.000 vacatures, en de verwachting is dat deze tekorten verder zullen toenemen. De sector zal weer aantrekkelijk gemaakt moeten worden zodat medewerkers langer in de horeca blijven werken en de instroom toeneemt. Fatsoenlijke individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden, een goed pensioen en perspectief op zekerheid, groei en ontwikkeling maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.”