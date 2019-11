Leefrente vormt uitkerende fase lijfrente anders dan andere aanbieders

Amstelveen, 18 november 2019



-50% hogere aanvangsuitkeringen van lijfrentes



-Fiscus geeft Leefrente toestemming voor vernieuwende Lijfrente-uitkering









50% hogere uitkering



Leefrente heeft, na overleg met de belastingdienst, een model ontwikkeld waarmee opgebouwde lijfrente aan het begin van de uitkeringsfase 50% hoger kan en mag zijn. Daar waar andere beleggingslijfrentes in het begin laag uitkeren en pas na 20 jaar het maximum bereiken, wordt dit met het nieuwe product Leefrente omgedraaid.



Voor wie interessant?



Dat is vooral interessant voor gepensioneerden of binnenkort gepensioneerden die hun lijfrente(s) of Oudedagsvoorziening (ODV) om willen zetten bij een externe uitvoerder en willen doorbeleggen met hun lijfrentekapitaal en die bovendien niet willen wachten tot circa hun 87e jaar met de hoogste lijffrente-uitkeringen.







Wat maakt Leefrente uniek?



Doelbeleggen heeft met Leefrente de uitkerende fase van lijfrentes anders gestructureerd dan alle andere aanbieders in Nederland*. Na overleg met de Belastingdienst is een slim model ontwikkeld dat het lijfrentekapitaal opsplitst in een aantal lijfrentes met verschillende looptijden. Deze lijfrentes voldoen ieder afzonderlijk aan de fiscale regels die zijn vastgelegd in de wet. De fintech-oplossing van Leefrente toont een verloop dat stukken beter past bij de levensloop van veel gepensioneerden. Want deelnemers aan Leefrente van Doelbeleggen mogen en kunnen het (beleggings)rendement van hun lijfrente – uitgaande van een neutraal risicoprofiel en een jaarlijks gemiddeld rendement van circa 4% netto – in de uitkerende fase al vanaf het begin ontvangen. De jaarlijkse uitkeringen van Leefrente beginnen op een niveau dat tot circa 50% hoger ligt dan bij andere aanbieders. En blijven in de jaren daarna ook stabiel.



(*Over de Leefrente heeft vooroverleg plaatsgevonden met de kennisgroep van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft bevestigd dat zij akkoord gaat met de opzet en de voorwaarden van de Leefrente.)



Zie de grafiek hieronder voor een concreet voorbeeld:







Meer over Doelbeleggen







Doelbeleggen.nl – een platform waarop de haalbaarheid van beleggingsdoelen kan worden berekend – werd in 2016 opgericht als onderdeel van Velthuyse Mulder,onafhankelijk vermogensbeheer.



Velthuyse • Mulder heeft als vermogensbeheerder een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat als beleggingsonderneming ingeschreven in het register van de AFM.







Het geld van de Leefrentes wordt beheerd door Doelbeleggen



Het geld van de Leefrentes wordt – middels Trackers – beheerd door Doelbeleggen.



De beleggingen worden apart bewaard door een onafhankelijke stichting. Deze stichting doet niets anders dan bewaren, de beleggingen zijn volkomen veilig en komen niet in gevaar bij eventuele problemen bij Doelbeleggen.



Doelbeleggen.nl werd in 2018 en in november 2019 bekroond met de Gouden Stier – beste online vermogensbeheerder van Nederland.



