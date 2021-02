Romana Vrede vertelt verhalen van slavernijverzetshelden

In Tijd zal ons leren spelen verhalen van verzetsstrijders uit de tijd van de slavernij de hoofdrol. Van Predikant Bernardus Smijtegelt tot en met One Tété Lokay, het tot slaafgemaakte meisje dat probeert te vluchten van de plantage. Romana Vrede brengt ze allemaal op toneel, ondersteund door performance artist OTION met muziek, dans en spoken word. Verhalen over zowel de trans-Atlantische slavenhandel, als over de slavernij in voormalig Nederlands-Indië. Behalve de theatervoorstelling presenteert Het Nationale Theater een podcastserie over deze helden. En vier talkshows waarin Romana in gesprek gaat met gasten over de verzetshelden uit de koloniale tijd.







Romana Vrede vertelt onbekende, bijna-vergeten en verzwegen verhalen van verzetsstrijders. De verhalen die we kennen zijn opgeschreven door de bezetters. Ze werden verteld en opgeschreven door kolonisten waarin de helden die in verzet kwamen stierven als opstandelingen, ongehoorzamen en criminelen. Maar er zijn ook verhalen van de verzetsstrijders zelf. Van de mensen die weerstand boden, zich uitspraken, vochten en opstonden tegen de bezetting en slavernij in Azië, Afrika, het Atlantisch gebied en Europa.







Oneindig leven







Tijdens Tijd zal ons leren marcheer je met Tula en zijn massa mee naar Willemstad, vecht je zij aan zij in het oerwoud met de Marrons, red je samen met Samori Ture zijn moeder, houd je voet bij stuk net als de Bandanezen, kom je in verzet met Georges Biassou, begin je een revolutie met Dutty Boukman, breng je de verhalen tot leven met muzikale intermezzo’s van OTION en herdefinieer je het woord ‘held’ met Romana. Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de verhalen om deze helden het oneindig leven te geven in de geschiedenis.







Data Tijd zal ons leren







Tijd zal ons leren: Koninklijke Schouwburg in Den Haag: 18 maart t/m 27 maart

Online talkshows: Romana praat met… op do 25 feb, do 4 mrt, do 11 mrt en do 18 mrt om 20u. Te zien via www.hnt.nl/tzol

Podcast-serie met de verhalen van alle verzetshelden





Credits







Concept, tekst, spel: Romana Vrede, OTION ondersteunt met muziek, dans en spoken word, eindregie: Noël Fischer







Het hele project Tijd zal ons leren wordt toegankelijk gemaakt voor doven- en slechthorenden.







Het Nationale Theater tijdens Keti Koti en de Indië herdenking







Op 1 juli organiseert Het Nationale Theater de jaarlijkse theatrale slavernijwandeling langs belangrijke Haagse plekken uit het slavernijverleden. Op de route vertellen acteurs de verhalen van belangrijke figuren die een rol hebben gespeeld in het verzet en de afschaffing van de slavernij. De route voert onder meer langs het Mauritshuis en het Haags Historisch Museum.







Op 15 augustus, na de ceremonie van de Indië-herdenking, het theatrale onderzoek en tevens kookprogramma van Phi Nguyen en Maureen de Jong: Koken voor Tjampakka. Tjampakka is een personage uit het toneelstuk Kraspoekol of de slaavernij (1800) van Dirk van Hogendorp. In 1801 werd deze eerste anti-slavernij voorstelling in Nederland opgevoerd in de Haagse Schouwburg. De voorstelling moest door acties van demonstranten al na de eerste akte worden afgebroken.