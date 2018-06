71.000 bezoekers zien een herboren bouwsector

“Na enkele jaren van crisis is de bouw herboren en dat laat ze vandaag op 130 locaties zien.” Met deze woorden opende Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland, mede namens Uneto-VNI, VNConstructeurs en Aannemersfederatie Nederland de Dag van de Bouw 2018 bij de Fenixloods in Rotterdam.



De Dag van de Bouw werd dit jaar voor de 13e keer georganiseerd, in een aantal grote steden voor de tweede keer in samenwerking met de Dag van de Architectuur. Er waren 130 bouwplaatsen geopend voor het publiek variërend van zorginstellingen tot sluizen, van renovatiewerk tot de aanleg van rivierlandschappen, en dat van Groningen tot in Limburg.



Verhagen: “Stuk voor stuk bijzondere projecten. En het is ook heel bijzonder dat bouwondernemers, constructeurs, installateurs en diverse specialisten moeite doen de hekken van hun bouwplaatsen te openen om het publiek de kans te geven de geheimen van de bouw te ontdekken. Dat lijkt gewoon maar vraagt veel tijd, voorbereiding en inzet op een vrije dag zonder dat het project vertraging mag oplopen! Publiek hebben we echter hard nodig, als toekomstige gebruikers van alle gebouwen en infrastructuur die we maken. Maar ook als potentiële vakmensen. Juist op deze dag laten we zien waarom werken in de bouw zo leuk is. We kunnen trots zijn op wat we gezamenlijk maken, met veel kennis, creativiteit, steeds meer op innovatieve wijze en met veel, heel veel toewijding.”



Maxime Verhagen opende de Dag van de Bouw samen met Jos Melchers, directeur Stadsontwikkeling van de Gemeente Rotterdam bij de Fenixloods in Katendrecht. Dat project geeft een oude industriële loods een nieuw leven als moderne appartementen.



Verhagen: “Net als deze loods, is ook de bouw- en infrasector herboren. Er wordt volop gebouwd en verbouwd. Bijna dagelijks lezen we in de kranten hoe druk in de bouw is. Zo druk, dat er zich nieuwe uitdagingen aan de poort melden, zoals genoeg materiaal, genoeg mensen, en continue aandacht voor veiligheid. We spannen ons enorm in om nieuwe mensen zoals jongeren en zij-instromers aan de bouw te binden. De ambitie om iedereen in dit land een goede en betaalbare woning, comfortabele werklocatie en goede mobiliteit te geven, is groot.”



De Dag van de Bouw is een initiatief van Bouwend Nederland en andere partners in de bouwketen zoals Uneto-VNI, VNconstructeurs en Aannemersfederatie Nederland.



Paul Rijpstra, voorzitter VNconstructeurs: “Het is indrukwekkend om te zien wat samenwerking in de keten mogelijk maakt, van tekentafel tot realisatie.”



Jaco Uittenbogaard, directeur Aannemersfederatie Nederland: “Deze dag spreekt enorm tot de verbeelding. Wie wil er nou niet werken in een sector die zoveel technische kennis en innovaties benut.”



Veel bedrijven grepen deze dag aan om nieuwe talenten te werven. De bouw- en infrasector heeft de komende jaren 55.000 mensen nodig, om ook in de toekomst alle projecten te kunnen bemensen. Wie nu kiest voor een opleiding in de bouw, is straks verzekerd van werk.



Erik van Engelen van Uneto-VNI is blij met de grote belangstelling. “De innovatiekracht van de bouw en techniek is vandaag goed zichtbaar. Geweldig dat zoveel ouders en hun kinderen zijn gekomen om te ervaren hoe veelzijdig het werken in onze sector is.”



Vijf bijzondere openingen door het hele land



De Dag van de Bouw is op vijf locaties officieel geopend. In Groningen was de opening bij multiculturele centrum in aanbouw Forum, in Zevenum bij het innovatieve zorghotel, in Nieuwegein bij de high tech Beatrixsluis, bij het gelijknamige natuurproject in Oijen-Wansum en in Rotterdam bij de Fenixloods. Deze voorbeeldprojecten laten zien hoe gevarieerd de projecten in de bouw zijn. De sector maakt zorg, wonen, werken, reizen, recreëren, vervoer en cultuur in heel Nederland mogelijk.



Toplocaties in bezoekersaantallen:



6000 Technische Kontaktdagen, Almere



3861 Amphia Ziekenhuis, Breda



3273 Groninger Forum, Groningen



3000 Stationsgebied, Driebergen



2500 Maankwartier, Heerlen



2500 Stationsgebied, Utrecht