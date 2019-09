De Gebroeders Leeuwenhart van Astrid Lindgren in de theaters

HNTjong brengt de wereldbekende jeugdroman op het podium



Op zaterdag 19 oktober is de première van De Gebroeders Leeuwenhart van HNTjong in Het Nationale Theater in Den Haag. Regisseur Casper Vandeputte (winnaar Zilveren Krekel voor beste jeugdvoorstelling 2018) brengt deze geliefde jeugdroman van Astrid Lindgren over moed, lef en sterfelijkheid in de toneelbewerking van Marie Lalander en Mats Huddén naar de theaters. De broers Jonathan en Kruimel worden gespeeld door Rick Paul van Mulligen (o.a. bekend van Wie is de mol?) en Teun Luijkx (o.a. bekend van A’dam en E.V.A.).



Broederschap, verlies en avontuur



De sterke Jonathan zorgt voor zijn zieke broertje Kruimel. Om Kruimel zijn pijn en angst te laten vergeten, dromen ze samen over fantasiewereld Nangijala, waarin ze spannende avonturen beleven en grote keuzes moeten maken. In Nangijala zijn ze geen gewone jongens, maar de dappere gebroeders Leeuwenhart. Samen vechten ze mee met een geheime verzetsgroep die in opstand komt tegen de tiran Tengil en zijn bloeddorstige draak. Kruimel helpt zijn grote broer in dit gevaarlijke avontuur vol avontuur en broederschap waarin voor lafaards geen plek is.



Voor jong en oud



Astrid Lindgren schreef in 1973 de fantasy jeugdroman De Gebroeders Leeuwenhart. Ze wilde kinderen troosten met een verhaal over eenzaamheid, moed en sterfelijkheid. Bijna vijftig jaar later is het voor veel mensen nog steeds het mooiste kinderboek dat ze ooit lazen. Regisseur Casper Vandeputte brengt De Gebroeders Leeuwenhart op toneel als een verhaal over volwassenen en kinderen die leren te leven met de dood. Vandeputte: “Toen ik De Gebroeders Leeuwenhart voor het eerst las op mijn achtste was ik net als de hoofdpersoon Kruimel diep onder de indruk van alle avonturen op leven en dood die de broers samen meemaken. Toen ik het een paar jaar geleden herlas werd ik vooral geraakt door de overgave waarmee Jonathan zijn kleine broer over Nangijala vertelt. Die overgave is de sleutel geworden voor deze voorstelling.”



De makers



Regisseur Casper Vandeputte maakt energieke en humorvolle voorstellingen. In 2018 won hij de Zilveren Krekel voor zijn jongerenvoorstelling Bloedlink van DOX i.s.m. HNTjong. Rick Paul van Mulligen (genomineerd voor de beste mannelijk bijrol in Othello van Het Nationale Theater en kandidaat in Wie is de mol? ‘19) en Teun Luijkx (o.a. A’dam en E.V.A. en Angels in America van Toneelgroep Oostpool) spelen de broers Jonathan en Kruimel die elkaar blijven steunen, wat er ook gebeurt. De cast wordt compleet gemaakt door Ayisha Siddiqi, Hannah van Lunteren en Viktor Griffioen, die ook tekent voor de muziek.



HNTjong



HNTjong maakt theater voor iedereen met een jong hart. Ze vertellen verhalen over de wereld om ons heen. Soms nieuw, soms bekend, altijd anders en onverwacht. HNTjong is het jeugdtheatergezelschap van Het Nationale Theater in Den Haag. De Gebroeders Leeuwenhart is van 17 oktober t/m 15 december te zien in theaters in het land. De première op 19 oktober is onderdeel van Festival De Betovering. Voor meer informatie en tickets: www.hnt.nl/leeuwenhart



Credits



Tekst: Astrid Lindgren | toneelbewerking: Marie Lalander en Mats Huddén | regie: Casper Vandeputte | spel: Teun Luijkx, Rick Paul van Mulligen, Hannah van Lunteren, Ayisha Siddiqi en Viktor Griffioen | muziek: Viktor Griffioen | scenografie: Julian Maiwald | kostuumontwerp: Rebekka Wörmann | regieassistentie: Loek de Bakker | dramaturgisch advies: Martine Manten