Slagersbranche inaugureert eerste twee branche erkende meesterverkoper

Vanavond zijn Gerda Meijer en Wim Koelewijn geïnaugureerd als branche erkende meesterverkopers. Zij hebben als eerste deze hoogst haalbare titel voor verkopers in de slagersbranche ontvangen na het excellent afleggen van hun meesterproef. Deze meestertitel is uniek voor verkoopmedewerkers.



Ad Bergwerff, voorzitter Commissie Meesterproef, roemde de twee gedreven kandidaten: “Wij zijn enorm trots op deze eerste twee branche erkende meesterverkopers die in hun meesterproef hebben laten zien dat zij de combinatie van vak- en productkennis, verkoopkracht en klantgerichtheid fantastisch beheersen. Samen met de vijf branche erkende meesterslagers vormen zij een prachtig visitekaartje voor en in onze branche.”



De twee branche erkende meesterverkopers kregen uit handen van Ad Bergwerff de officiële gouden ‘meesterspeldjes’ uitgereikt samen met de bijbehorende oorkonde. Vanaf vandaag mogen de twee meesterverkopers ook hun persoonlijke buis met signature ‘branche erkende meesterverkoper’ dragen.



Gerda Meijer is werkzaam bij Slagerij Hemmen in Onstwedde en Wim Koelewijn is eigenaar van Keurslagerij Koelewijn in Huizen.



Meesterproef



De meesterproef bestaat uit een praktijk- en theorieonderdeel. De praktijkbeoordeling bestaat uit een observatie in de winkel door de beoordelaars. Daarnaast voert de kandidaat een aantal praktische handelingen uit. Tijdens een afsluitend interview wordt door de beoordelaars nader ingegaan op de eerder verrichte handelingen en komen daarbij onder andere culinaire- en productkennis, klantgerichtheid, allergenen en voedselveiligheid aan bod.



Daarnaast maakt de kandidaat een verkoopplan waarin verkoop, klantcontact en vernieuwing centraal staan. Dit verkoopplan wordt gepresenteerd gevolgd door een vraaggesprek met beoordelaars waarin verder ingegaan wordt op verkoopplan.



Elke kandidaat wordt tijdens de gehele meesterproef beoordeeld op persoonskenmerken, klantgerichtheid, verkooptechnieken, product- en culinaire kennis, organisatievermogen en communicatieve vaardigheden. Ook een theorietoets is onderdeel van de meesterproef.



Elk onderdeel van de meesterproef wordt beoordeeld door 2 beoordelaars. Beoordelaars zijn vakmensen uit de branche die door de Stichting Meestertitels Slagersbranche zijn benoemd. Zij rapporteren aan de Commissie Meesterproef.



Meesterslagers



De slagersbranche kent ook al vijf branche erkende meesterslagers: Arno de Best van de gelijknamige slagerij in Bergen (L), Dennis van Dun van Slagerij Van Roessel in Waalwijk, Johan van Uden van Chateaubriand in Heemstede, Herman ter Weele van Slagerij Ter Weele in Oene/Emst en Wouter van de Veen van Slagerij Wout van de Veen in Ederveen.



Excellent



De meestertitel branche erkende meesterverkoper is de hoogst haalbare erkenning van vakmanschap voor verkopers in de slagersbranche. De introductie van de meestertitel in de slagersbranche draagt bij aan een betere waardering en erkenning van het slagersambacht binnen en buiten de branche. Zeker ook om de instroom in de branche te verbeteren.



Over Stichting Meestertitels Slagersbranche



De meestertitel ‘branche erkende meesterslager’ en ‘branche erkende meesterverkoper’ is ondergebracht bij de Stichting Meestertitels Slagersbranche. Beide titels zijn er alleen voor de állerbesten in de slagersbranche. Het behalen van een meestertitel getuigt van excellente beheersing van het slagersvak in alle facetten. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van Koninklijke Nederlandse Slagers, FNV en CNV Vakmensen.