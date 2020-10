Doorlopende Première Betuwse Film in Vrijheidsmuseum in Groesbeek

Door corona maatregelen moesten de opnames worden stilgelegd maar nu is hij er toch eindelijk: de korte film De Verzoening. Dit is een waargebeurde episode uit de film Betuwe44 en is vanaf 29 oktober 2020 te zien in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. In de tijdelijke tentoonstelling van het museum, De Tweede Wereldoorlog in Films, wordt deze nieuwe shortfilm van 15 minuten gepresenteerd, samen met objecten van de filmset en een behind-the-scenes film.



De film De Verzoening vertelt een waargebeurd verhaal uit oktober 1944. De Amerikaanse luitenant William (Bill) J. Call heeft met zijn mannen een Duitse patrouille onder vuur genomen. Een zwaargewonde Duitse kapitein roept om hulp. Bill spreekt met de man tot hij komt te overlijden. Het menselijke contact met 'de vijand' maakt grote indruk op hem. Een moment van verzoening tussen twee mannen aan het front.



Regisseur Bram van Workum uit Leiden brengt deze en andere oorlogsverhalen uit de Betuwe op het witte doek. De korte film De Verzoening wordt onderdeel van zijn grotere productie Betuwe44. De grote film zal nog even op zich laten wachten en het had niet veel gescheeld of ook De Verzoening was niet gefilmd. Door de maatregelen rond corona moest de geplande filmdatum meerdere malen worden uitgesteld. Acteurs en figuranten uit het buitenland mochten niet reizen en groepen konden niet samenkomen. Maar na maanden wachten, schuiven en puzzelen is het toch gelukt.



Een opluchting voor Bram van Workum en voor het Vrijheidsmuseum. Het museum geeft de film namelijk een bijzondere plaats in haar tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in Films. Deze tijdelijke expositie laat de ontwikkeling van speelfilms over de oorlog zien van de jaren '40 tot nu, aan de hand van beelden, kostuums, props uit beroemde films en een uniek kijkje achter de schermen op een echte filmset van nu. Die filmset is Betuwe44.



Conservator Rense Havinga en projectmedewerkster Iris Möller van het Vrijheidsmuseum keken achter de schermen mee op de filmset en bestudeerden alles dat bij het maken van een film komt kijken, van de grime en catering tot licht en geluid. Met een tweede cameraploeg van Cactus Films maakten ze een korte behind-the-scenes documentaire. In de tijdelijke tentoonstelling komt alles bijeen: informatie, foto's, authentieke objecten van de filmset, de behind-de-scenes film en natuurlijk de korte film De Verzoening. Ook is er een heuse 360 graden virtual reality experience van de filmset gemaakt. Deze wordt vanaf 1 november 2020 via de social media kanalen van het museum als download aangeboden om thuis te bekijken.



Vanwege de landelijke corona maatregelen is er geen speciaal première evenement. In plaats daarvan is er op donderdag 29 en zaterdag 31 oktober een doorlopende première: dan draait de korte film continue de hele dag op groot scherm in de bioscoopzaal van het Vrijheidsmuseum. Daarna is de film nog tot en met 12 januari 2021 te bekijken in de tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in Films. Voor een bezoek aan het museum (inclusief première én expo-bezoek) is reserveren noodzakelijk. Dit kan via https://tickets.vrijheidsmuseum.nl/nl/tickets



Locatie: Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek



Datum: 29 en 31 oktober 2020, doorlopend in de filmzaal van het museum