Het Nationale Theater start kerstactie Buddy's voor Bikkels

Het Nationale Theater is een kerstactie gestart voor het project Buddy’s voor Bikkels van Buddy Netwerk. Via hnt.nl/kerstactie kan een bedrag worden gedoneerd om kinderen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte samen met hun buddy’s naar de familiekomedie De Vrekkin in de Haagse Koninklijke Schouwburg te laten gaan.



“We willen met de actie laten zien dat juist ook de kleine beetjes helpen”, zegt regisseur en artistiek leider Noël Fischer van NTjong, onderdeel van Het Nationale Theater. “Ik geloof echt dat mensen bereid zijn om iets te doen voor een ander. Juist in deze super materiële wereld. Dit is ook waar de familievoorstelling De Vrekkin over gaat: wat is de waarde van geld en maakt geld gelukkig?” Onder meer acteurs Betty Schuurman, Bram Coopmans en Christine van Stralen schitteren in deze theatervoorstelling vol humor over een schaamteloze familie met te veel geld en te weinig realiteitsbesef.



Buddy’s voor Bikkels



Stichting Buddy Netwerk is een professionele organisatie die zich in de regio (groot) Haaglanden inzet voor de ondersteuning van volwassenen en kinderen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte, eenzame ouderen en mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers. Met het project Buddy’s voor Bikkels richt Buddy Netwerk zich specifiek op chronisch en levensbedreigend zieke kinderen van 5 tot 18 jaar. “Het is onze missie om juist deze kinderen en hun gezinnen tijd, aandacht en versterking te bieden. Dat zetten we extra kracht bij door voor hen kosteloos een feestelijke middag in het theater te verzorgen”, zegt Carmen van Haren, projectleider Buddy’s voor Bikkels. “Daarnaast is het ook nog eens leuk voor de buddy’s, die zich het hele jaar vrijwillig inzetten voor de bikkels.”



Steun de actie



Vanaf 7 december is het mogelijk om via de website van Het Nationale Theater geld te doneren. Al vanaf €10,- koop je een theaterkaartje voor een ‘bikkel’ of een ‘buddy’. Naast het bezoeken van de voorstelling De Vrekkin op 3 januari in de Koninklijke Schouwburg worden de buddy’s en bikkels ook getrakteerd op een hapje en een drankje en een workshop. Ondersteun de actie via de donatieknop op: www.hnt.nl/kerstactie.