Viabuild kiest Infradata als gids naar een optimale beveiligingsinfrastructuur

Infradata implementeert een next generation endpoint bescherming oplossing bij Viabuild dat meer zichtbaarheid voor externe werknemers mogelijk maakt.



Infradata is trots aan te kondigen dat het door Viabuild is geselecteerd om een end-to-end endpoint-beveiligingsoplossing te implementeren. De geïntegreerde beveiligingsoplossing zal Viabuild een hoger niveau van netwerkbeveiliging en zichtbaarheid bieden. In het huidige cyber landschap is het een behoorlijke uitdaging om op weg te gaan naar een perfect beveiligde infrastructuur. Een bedrijf heeft niet alleen intern ervaren resources nodig, maar ook het vermogen om moeilijke tooling in korte tijd te beheren en te combineren.



Viabuild verenigt sinds 2013 meerdere aannemingsbedrijven gespecialiseerd in wegeniswerken, afbraak- en grondwerken, asfaltwerken, asbestverwijdering, burgerlijke bouwkunde en rioolrenovatie. Het geïntegreerde aannemingsbedrijf met hoofdzetel in Puurs-Sint-Amands telt in België 720 werknemers in zeven werkdomeinen. Viabuild investeert in talent. In technologie. In veiligheid. In duurzaamheid. Om het beste, hoog kwalitatief werk te kunnen afleveren. Het aannemingsbedrijf is actief in zowel de publieke als private sector.



De door Infradata geïmplementeerde endpoint-beveiligingsoplossing minimaliseert het risico op inbreuken waaraan bedrijven worden blootgesteld. De oplossing bevat ook een gebruiksvriendelijke 'agent' die alle aspecten van endpoint bescherming dekt, waardoor er minimale verspilling van waardevolle middelen wordt gegarandeerd. Gecombineerd met 24/7 monitoring en reactie op alle incidenten, verkort de oplossing effectief de cruciale tijd om op inbreuken te reageren. Dit resulteert in een grotere beveiligingsefficiëntie, waarbij elke datastroom transparant is en een heel team van experts de organisatie ondersteunt in hun strijd tegen bedreigingen van buitenaf.



Steven Taelman, Business Intelligence Manager bij Viabuild, over het selecteren van Infradata: “Toen we in contact kwamen met Infradata, was onze zoektocht uitsluitend gericht op het vinden van een nieuwe firewall-installatie. Na een ontmoeting met Infradata en het delen van onze huidige situatie en behoeften, waren ze in staat om de situatie te analyseren en ons voor te stellen om over te stappen op een next generation endpoint-oplossing. Omdat we veel verschillende teams aan het werk hebben, zowel op projecten als op afstand, was het essentieel om onze controle en beveiliging voor alle endpoints te verbeteren. Dit is wat Infradata ons heeft helpen realiseren en uiteindelijk in onze organisatie heeft geïmplementeerd."



Infradata is een toonaangevende leverancier van geavanceerde beveiligings-, cloud- en netwerkdiensten en -oplossingen. We stellen klanten in staat om innovatie en waarde te stimuleren. Infradata is een vertrouwde partner voor IT-organisaties van elke omvang in alle branches. Onze ervaren engineers en gecertificeerde experts maken het verschil. Infradata legt de basis voor een veilige en bloeiende digitale economie en samenleving.



Kris Verheye, Managing Director van Infradata, voegt toe: “Deze endpoint-oplossing zal Viabuild helpen evolueren naar een optimale security posture. Infradata bouwt al 16 jaar aan ervaring in cybersecurity. Onze interne beveiligings- en netwerkingenieurs bestuderen voortdurend het steeds veranderende cyber landschap en de beschikbare technologieën. Dit voorbeeld bij Viabuild laat zien hoe onze teams nauw samenwerken met de klant om tot de best passende oplossing te komen. Hierdoor kunnen we elk type organisatie helpen beschermen tegen cyberdreigingen."