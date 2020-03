Amsterdam Zuid-Oost gaat South by Southwest

Praten over liefde, leefstijl en de zin (en onzin) van het leven, en tegelijkertijd aan moeilijke thema’s werken als zoals armoede, gezondheid, eenzaamheid en geweld op straat - geniaal idee, of utopie? In de Bijlmer is dit voor Alles is Gezondheid partner PLYGRND.city de normaalste zaak van de wereld. En dát is bij het internationale cultuur- en innovatiefestival South by Southwest (SXSW) in Texas (VS) niet onopgemerkt gebleven.



South by Southwest (SXSW) is een jaarlijks internationaal event dat bekend staat om het spotten van talent en opkomende trends. Eerder hebben err Nederlandse impactmakers gestaan zoals Daan Roosegaarde, Cinekid, Borre Akkersdijk en Dave Hakkens. Met bijna een half miljoen bezoekers vanuit de hele wereld is SXSW hét cultuur en innovatiefestival van het jaar. Deze editie speelt zich van af van 13 tot 22 maart 2020. Met als thema ‘Welcome to the Future’.



En een betere toekomst, is precies waar de Nederlandse urban designers van PLYGRND.city iedere dag aan werken. 'Vooral voor mensen in stedelijke buurten waar zich er een opeenstapeling van maatschappelijke problemen voordoet', zegt oprichter Arjen Heus. 'In deze buurten is er over het algemeen weinig vertrouwen in de overheid en aanverwante organisaties.' De Amsterdamse buurtmakers zijn met hun Hoodlab-project geselecteerd als een van de vijf finalisten van de SXSW wedstrijd Place by Design.



Hoodlab, afkorting van het Engelse woord neighbourhood (buurt) en laboratorium (lab), is een tijdelijke vrijplaats vanuit een open 20ft zeecontainer dat naar de mensen toekomt om samen te werken aan de uitdagingen van de buurt door middel van empowerment, verbinding en beweging. Je zou het kunnen kennen van de kleurrijke fietstunnels met de handgemaakte harten in Venserpolder (Bijlmer) waar honderden bewoners hebben samengewerkt om de plek te helen na een reeks (dodelijke) incidenten in 2017.



Place by Design op South by Southwest geeft gedurfde initiatieven een podium die de wereld laten zien hoe je op schaalbare wijze positieve impact op communities in de openbare ruimte kan maken. En de winnaar? Die wordt bekend gemaakt tijdens het programma van de 23e jaarlijkse SXSW Innovation Awards in een zaal met duizenden bezoekers, waaronder burgemeesters, fondsen, investeerders, internationale pers en influencers.



Ondersteund door onder andere het ministerie van OCW, Alles Is Gezondheid en de Nederlandse handelsmissie New Dutch Wave staat de Nederlandse startup PLYGRND.city met Hoodlab op zowel 14 als 16 maart 2020 op dit bijzondere podium. In Nederland kom je Hoodlab sowieso tegen op het jaarcongres van Alles is Gezondheid op 16 juni 2020 in Amersfoort