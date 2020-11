Onstuimige groei Young Lady Business Academy goed nieuws voor Nederland

‘Op de Academy zie je de toekomst voor je ogen gebeuren’



De Young Lady Business Academy, het door Elske Doets gestarte non-profit initiatief, maakt een onstuimige groei door. Aan de zesde (digitale) editie doen vanaf 23 november maar liefst 102 jonge vrouwen mee. Behalve het aantal deelnemers neemt ook het niveau aanzienlijk toe.



,,Had de Academy in de beginfase vooral aantrekkingskracht op jonge, vrouwelijke ondernemers, nu melden zich steeds vaker briljante meiden aan die een loopbaan ambiëren in de wetenschap, de politiek en de internationale diplomatie", stelt Doets vast. ,,Voor mijn ogen voltrekt zich precies datgene waar ik met de Academy naar streef: een daadwerkelijke cultuurverandering."



Kern van die cultuurverandering is het opheffen van de rem op vrouwelijke ambitie. ,,Eerst vonden we het nog bijzonder als een jonge vrouw zei premier van Nederland te willen worden", zegt Doets. ,,Maar nu kijken we al niet meer op van deelnemers die als einddoel hebben de Verenigde Naties te gaan leiden. Het illustreert de enorme 'power' waarmee deze generatie jonge vrouwen aan de deur klopt."



De maatschappelijke impact van de Academy, helder verwoord in Doets’ laatste boek 'Bloei', is dat vrouwen meer oog hebben voor de omgeving, het milieu, de planeet, en daardoor het beste uitgerust zijn de pioniers te worden voor die zo dringend gewenste, duurzamere economie.



,,Onlangs bleek nog uit een PWC-enquête dat 64 procent van de vrouwelijke directeuren geneigd is ruime aandacht te geven aan de duurzame doelstellingen van hun investeerders, terwijl dat bij mannen slechts op 33 procent ligt. Het onderstreept nog eens het belang van vrouwen op sleutelposities. Want de economie is heel erg toe aan een groene reset."



Dankzij de groei van de Academy en het snel oplopende aantal alumni, nu 330, ziet Elske het met vertrouwen tegemoet dat haar Young Ladies steeds vaker de sleutelposities in onze samenleving gaan innemen. En Nederland, als gevolg daarvan, betekenisvolle stappen zal zetten richting de duurzame economie en gendergelijkheid.



,,Op de Academy zie je de toekomst voor je ogen gebeuren. Ik krijg er nú alweer energie van!"