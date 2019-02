Het Nationale Theater pakt uit met spin-off van The Nation

Na het succes van The Nation komt regisseur en artistiek leider Eric de Vroedt van Het Nationale Theater in Den Haag met een spin-off: De wereld volgens John. Het (im)populaire personage John Landschot uit The Nation speelt de hoofdrol in deze oer-Haagse voorstelling, die op zaterdag 20 april in première gaat in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.



Net als bij de spin-off Better Call Saul van de Netflix-serie Breaking Bad geeft De Vroedt een personage uit The Nation een eigen theatervoorstelling. In De wereld volgens John heeft het (im)populaire personage John Landschot zijn eigen talkradioshow waarin hij verslag doet van opvallend (Haags) nieuws. Ook nu weer is de regisseur op onderzoek gegaan in Den Haag. Dit keer verruilt De Vroedt de Schilderswijk voor Duindorp. Voor iedereen die The Nation niet heeft gezien is De wereld volgens John van begin tot eind goed te volgen.



Het verhaal



Juni 2019: twee nieuwsberichten houden ons land in de greep: een jonge man heeft zich opgesloten in het gorillaverblijf van de Rotterdamse dierentuin Blijdorp. En: in de Haagse wijk Duindorp is een illegaal gebouwd vreugdevuur omgevallen, met een dodelijk slachtoffer tot gevolg.



In zijn eigen talkradioshow doet Hagenaar John Landschot (Bram Coopmans), de populistische volksmenner uit The Nation, verslag van beide nieuwsitems. De man in het apenhok blijkt Jan K. (Joris Smit), aanvoerder van het Duindorpse vreugdevuur. In zijn show is John in contact met inbellers; omstanders, belanghebbenden, buurtbewoners en politici. Beetje bij beetje wordt de reden onthuld waarom Jan K. zijn krachten wil meten met een aap en waarom midden in de zomer een illegaal vreugdevuur moest worden gebouwd. Tijdens de voorstelling zit het publiek in de uitzending van De wereld volgens John en is live getuige van de man die zichzelf heeft opgesloten in het gorillaverblijf.



Oergeestige aanklacht van ‘de normale Nederlander’



De wereld volgens John is een oergeestige aanklacht van de ‘normale Nederlander’ die zich in toenemende mate stoort aan de mensen die zijn ‘gave land’ te grabbel gooien: graaiende bazen, klagende nieuwkomers en vrouwen die hun natuurlijke plek niet kennen. Maar het is ook een verhaal over verbondenheid met de medemens en mannenvriendschap. Net als bij The Nation gaat Eric de Vroedt weer op onderzoek in Den Haag.



Cast



Eric de Vroedt heeft, net als voor The Nation, Joeri Vos (artistiek leider Veenfabriek) gevraagd om teksten te schrijven. Naast acteurs Bram Coopmans en Joris Smit is de cast compleet met Mourad Baaiz, Bilal Bachir, Hein van der Heijden, Emmanuel Ohene Boafo, Vanja Rukavina, Whitney Sawyer en Betty Schuurman. Een aantal personages uit The Nation keert terug in De wereld volgens John, zoals Wouter Wolff - een rol van Hein van der Heijden – en Damir, gespeeld door Vanja Rukavina die voor deze rol een Arlecchino in de wacht heeft gesleept voor de meest indrukwekkende mannelijke bijrol.



Speeldata



De voorstelling gaat zaterdag 20 april 2019 in première in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag en is t/m 8 juni 2019 te zien in de theaters. Kijk voor meer informatie en de hele speellijst: www.hnt.nl/volgensjohn