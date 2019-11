ARC Europe & HERE Mobility gaan samenwerken om MaaS-oplossingen op het gebied van slimme pechhulpdiensten aan te bieden

BRUSSEL, 25 november 2019 /PRNewswire/ -- Vooruitlopend op de toekomstige markt voor digitalisering van mobiliteitsdiensten gaan ARC Europe en HERE Mobility samenwerken in het aanbieden van Mobility as a Service (MaaS)-oplossingen in de context van pechhulp.



Na de succesvolle lancering van slimme pechhulpdiensten aan belangrijke fabrikanten van originele uitrusting (OEM) op de Europese markt, neemt ARC Europe het voortouw in het integreren van MaaS-oplossingen in zijn digitale ondersteuningsecosysteem.



Het doel van de samenwerking is het aanbieden van gepersonaliseerde digitale MaaS-oplossingen zodat automobilisten na een incident mobiel kunnen blijven.



ARC Europe wil met zijn digitale ecosysteem in heel Europa een eenvoudige en eenvoudig MaaS-gebruikerservaring aanbieden, naast het bestaande Digital Roadside Assistance-proces.



Zo zal de begunstigde na een incident niet alleen het hulppatrouillevoertuig kunnen aanvragen en volgen vanaf elke digitale interface (smartphone of dashboard van de auto), maar ook in real-time een mobiliteitsmiddel naar keuze kunnen aanvragen, boeken en volgen.



De HERE Mobility Marktplaats is een globaal en open platform dat alle mogelijke vervoersmiddelen in real-time op een plek samenbrengt, waaronder taxi's, luxere auto's en openbaar vervoer. Via de HERE Mobility Marketplace kan ARC Europe zijn klanten soepele en betrouwbare end-to-end transportdiensten leveren, waarbij alle klantverzoeken vanaf één gestroomlijnd dashboard worden beheerd.



"We zijn trots op de samenwerking met ARC Europe om de HERE Mobility Marketplace aan hun diensten toe te voegen," aldus Liad Itzhak, SVP, Hoofd van HERE Mobility. "Dankzij deze samenwerking kunnen wij de klanten van ARC Europe de toegevoegde waarde bieden van een eenvoudig, veilig vervoer op basis van hun behoeften."



Volgens marktonderzoeker Reports and Data [https://www.tu-auto.com/what-maas-really-means-for-automakers/], zal de MaaS-markt de komende jaren verachtvoudigen, van iets meer dan 42 miljard dollar in 2018 naar 372 miljard dollar in 2026. Een ander onderzoek [https://www.greencarcongress.com/2018/09/20180905-juniper.html] van Juniper Research laat zien [https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/mobility-as-a-service-to-replace-2-3-billion-priva?utm_source=juniperpr&utm_campaign=maas18_pr1&utm_medium=email] dat het gebruik van MaaS-platforms in 2023 meer dan 2,3 miljard reizen met privé-auto's zal vervangen, vergeleken met slechts 17,6 miljoen wereldwijd in 2018. West-Europa zal voorop gaan in het gebruik van MaaS, goed voor 83% van de wereldwijde MaaS-reizen in 2023.



Managing Director van ARC Europe Stefano Sarti zei het volgende: "We hebben de strategische overeenkomsten geïdentificeerd die we allebei op ons eigen gebied hebben. Onze belangrijkste B2B-klanten zijn autofabrikanten in Europa die te maken hebben met digitale transformatie, van autobezit tot autogebruik, en die ook op het gebied van assistentie zoeken naar een handige ervaring. Wij geloven dat onze samenwerking met HERE Mobility en de bereikbaarheid via de HERE Mobility Marketplace die transformatie mogelijk zal maken."



Over HERE Mobility



HERE Mobility is de mobiliteitsbedrijfseenheid van HERE Technologies, die tot doel heeft het mobiliteitsecosysteem te democratiseren om mobiliteit efficiënter te maken. Met zijn geavanceerde technologie heeft HERE Mobility een open en concurrerende slimme mobiliteitsmarktplaats geschapen voor alle vervoersdiensten, waarbij vraag en aanbod in real-time worden gekoppeld om mensen en bedrijven over de hele wereld te helpen.



Door de juiste instrumenten en technologieën aan te bieden maakt HERE Mobility MaaS voor iedereen ter wereld makkelijk te gebruiken en toegankelijk. Sinds de lancering van HERE Mobility in januari 2018 hebben vervoersaanbieders uit meer van 500 steden in Europa, de VS en Latijns Amerika zich aangesloten bij de HERE Mobility Marketplace, met in totaal meer dan 2 miljoen voertuigen. De HERE Mobility Marketplace is reeds actief in tientallen steden ter wereld, waaronder LA, Amsterdam, Athene en Barcelona en zal naar verwachting in 2019 in 100 steden openen. Meer informatie. [https://mobility.here.com/]



Over ARC Europe Group



ARC Europe Group is de grootste aanbieder van B2B-pechhulpdiensten in Europa, met een uitstekend netwerk in meer dan 40 Europese landen. Aandeelhouders zijn de grote automobielverenigingen in Europa: ADAC, de AA, ANWB, ACI, OEAMTC, RACE, TCB & TCS.



De groep begeeft zich op nieuwe terreinen en heeft de ambitie om de transformatie naar elektrisch vervoer te ondersteunen door mobiliteitsoplossingen en verbonden diensten te leveren die de geografische reikwijdte vergroten.



HERE Mobility Media Contact Allison Grey Headline Media allison@headline.media [mailto:allison@headline.media] +1-323-283-8176



ARC Europe Group Media Contact Diana Dumois Head of Corporate Communication & PR Diana.dumois@arceurope.com [mailto:Diana.dumois@arceurope.com] +32-494-54-19-86 https://arceuropegroup.com [https://arceuropegroup.com/]



Web site: https://arceuropegroup.com/