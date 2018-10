Lancering van Chinese zuivelgigant Yili Group in Indonesië

Begin van het "Groot Maritiem Navigatie-Tijdperk" voor de Chinese voedselindustrie



JAKARTA, Indonesië, 25 oktober 2018 /PRNewswire/ -- In Jakarta, Indonesië, organiseerde China's grootste zuivelbedrijf, Yili Group, een productlanceringsevenement op 23 oktober, ter gelegenheid waarvan het met nadruk zijn toegang tot de lokale markt aankondigde. Net zoals veel andere Chinese bedrijven die zich op de mondiale markten richten, is Yili Group met kracht van plan om de Indonesische markt binnen te dringen, niet alleen maar gezien het enorme marktpotentieel van dit land maar ook gezien de cruciale positie van Indonesië in het enorme gebied van de Stille Oceaan en de Indische Ocean. De door Yili Group vertegenwoordigde Chinese voedselindustrie lijkt een groot maritiem navigatie-tijdperk te zijn binnengegaan om overzeese markten te veroveren.





Het tijdperk tussen de jaren 1400 en de jaren 1500 staat bekend als het "Groot Maritiem Navigatie-Tijdperk" oftewel het Tijdperk van de Grote Geografische Ontdekking. In die tijd werden geïsoleerde continenten en onbekende landen met elkaar verbonden via nieuwe routes en werden nieuwe handelskanalen gevormd. Bovendien werden economische en politieke banden gecreëerd.



Onlangs heeft het bekendste Aziatische zuivelbedrijf van de Chinese autonome regio Binnen-Mongolië het voortouw genomen bij het binnentreden van de overzeese markt. Volgens een aantal deskundigen is het effect van deze specifieke zet van Yili Group niet minder dan een nieuw "Groot Maritiem Navigatie-Tijdperk". Deze inspanning zal Chinese levensmiddelenbedrijven helpen verder door te dringen in de internationale markt. In het verleden begeleidde beroemd reiziger Zheng He zeven keer vloten naar westerse gebieden. Toevallig was het eerste eiland waar hij voet aan wal zette Java, dat nu deel uitmaakt van Indonesië.



In de Chinese zuivelindustrie is Yili Group het eerste beursgenoteerde bedrijf. In 2017 had het bedrijf een marktkapitalisatie behaald van bijna 30 miljard US dollars en zijn aandelen zijn een index geworden voor A-aandelen. Yili Group kan zeker als een gigant worden beschouwd. Op dit moment staat Yili Group onbetwistbaar op de eerste plaats in Azië en tegelijkertijd maakt het bedrijf deel uit van de Top 10 zuivelbedrijven in de wereld.



De groep heeft een volledige dochteronderneming geregistreerd in Indonesië, Green Asian Food Indonesia Co., Ltd, die ondertussen al 11 ijsproducten op de lokale markt heeft gebracht. Tijdens het lanceringsevenement op 23 oktober zei meneer Zhang Jianqiu, algemeen directeur van Yili Group, dat hij grote verwachtingen heeft inzake deze markt. Tegen het einde van dit jaar, zei hij, zullen de Yili-producten verkrijgbaar zijn in meer dan 20 Indonesische steden om nadien ook geleidelijk aan op de markt te worden gebracht in andere Zuidoost-Aziatische landen.



"Dit lanceringsevenement is veel meer dan een fantastische ceremonie tussen China en Indonesië, het is een link waarmee beide landen hun communicatie kunnen uitbreiden en ervaringen kunnen uitwisselen." Yili Group bevindt zich in de beroemde Chinese prairie stad Hohhot in de autonome regio Binnen-Mongolië, en de burgemeester van de stad, Feng Yuzhen, was aanwezig op het lanceringsevenement. Feng zei: "Ik hoop dat Yili Group zijn allerbeste producten en diensten zal gebruiken om de voeding en gezondheid van klanten in Indonesië en de hele wereld te verbeteren."



In de voorbije jaren is de wereld getuige geweest van de snelle ontwikkeling van Chinese ondernemingen; de meest prominente bedrijven werken vooral in technologische sectoren en bouwmachines die in belangrijke mate op infrastructuur zijn gebaseerd, maar slechts zelden betreft het bedrijven in de voedsel- en consumptiegoederensector. Enerzijds zijn maar weinig bedrijven in staat om in de overzeese markten te concurreren; anderzijds is de voedselindustrie, in tegenstelling tot andere industrieën, meer afhankelijk van merkbeïnvloeding. Brand Finance (een beroemde Britse evaluatie-instelling) publiceerde een lijst betreffende marktwaarde in de zuivelindustrie in 2017. Yili Group stond bovenaan. Als een Chinese maritieme pionier van de voedselindustrie doet Yili Group precies wat wereldberoemd telecombedrijf Huawei jaren geleden deed in de wetenschaps- en technologiesector.



In feite is Yili Group als een voedselbedrijf dat zijn inspanningen in de laatste jaren heeft gericht op globalisering geneigd naar een praktische lay-out van zijn middelen die de "volledige-ketenglobalisering" wordt genoemd. Voorlopig heeft Yili Group een aantal vestigingen in Amerika, Europa en Oceanië. De gemeenschappelijke doelstelling van deze vestigingen is het verbeteren van de lokale materiële leveringsvoorwaarden en het produceren van middelen op het gebied van informatie. De meest invloedrijke zet wat betreft de vestigingen is de opening van Oceania Dairy Co., Ltd in Nieuw-Zeeland. Wat betreft aspecten zoals de schaal van de bedrijfsinkomsten en invloed is de Chinese zuivelindustrie gegroeid en maakt zij nu deel uit van het eerste echelon wereldwijd. Yili Group heeft de poort naar zijn eigen groot maritiem navigatie-tijdperk geopend.



