Yili Group, het nummer-1 zuivelbedrijf in Azië, breidt zijn 'mondiale netwerk' uit naar Indonesië vanuit een streven om gezond leven met de werel

JAKARTA, Indonesië, 25 oktober 2018 /PRNewswire/ -- Op 23 oktober jl. organiseerde de Yili Group uit China, het nummer-1 zuivelbedrijf in Azië, een mondiaal introductie-event. Het evenement stond in het teken van de introductie van Joyday, een nieuwe lijn ijsproducten van Yili en vond plaats in de Indonesische hoofdstad Jakarta. Bij de introductie waren overheidsambtenaren, vertegenwoordigers van industriële verenigingen, experts van aanverwante vakgebieden, mensen uit de media, sterren, beroemdheden en samenwerkende partners uit beide landen aanwezig om getuige te zijn van dit historische moment.



De 11 verschillende smaken Joyday-ijs die vandaag werden geïntroduceerd werden ontwikkeld op basis van uitgebreid marktonderzoek en de productie is het resultaat van verfijnd en bestudeerd vakmanschap. Het betreft eersteklas producten die in eerste instantie in Indonesië worden geïntroduceerd, met de bedoeling de introductie snel uit te breiden naar andere landen in Zuidoost-Azië. Alle 11 smaken voldoen aan de internationale normen en hebben de benodigd kwalificaties en goedkeuringen ontvangen om op de Indonesische markt te mogen worden verkocht. "We gaan de Yili-kwaliteit over de hele wereld verspreiden", aldus Zhang Jianqiu, CEO van Yili Group.



De Yili Industrial Group Co., Ltd. in Zuid-Mongolië is leverancier van gezonde en voedzame zuivelproducten en is tevens de grootste zuivelproducten in China met een uitgebreid productassortiment. In het rapport van de Rabobank 'Global Dairy Top 20 Report 2018' staat de Yili Group in de lijst met 's werelds vooraanstaande zuivelbedrijven en blijft het de onbetwistbare nummer-1 in Azië. Momenteel floreren meerdere toonaangevende Chinese bedrijven op de wereldmarkt en ze ontwikkelen zich tot een nieuwe kracht die niet over het hoofd moet worden gezien. Zo is daar de succesvolle overname door de Midea Group van Kuka Robotics, een gerenommeerd Duits bedrijf, en ook de Chinese onderneming Geely die Volvo overneemt. De Yili Group kondigde vandaag aan dat de onderneming de hele Zuidoost-Aziatische markt wil betreden, en dat het, met de introductie van de nieuwe producten de deur naar de Indonesische markt direct heeft geopend met de bedoeling hier een nieuwe groeipijler voor Yili te creëren.



"De mondiale introductie van Joyday vandaag is een mijlpaal, het is een boodschap aan de wereld dat Yili op het punt staat de markten in Zuidoost-Azië te betreden. Yili streeft ernaar om met voedzame en lekkere zuivelproducten een 'Zijderoute met zuivel' te plaveien en het gezonde leven te delen met mensen wereldwijd. Dit gaat veel verder dan de zoveelste strategische stap geboren uit ambitieuze ambities, zoals het oprichten van een Europees Innovatiecenter, de Oceania Dairy Production Base of de SINO-U.S. Food Wisdom Valley. Met de ontsluiting van de Zuidoost-Aziatische markt brengen we de Yili-kwaliteit wereldwijd onder de aandacht, promoten we een gezondere levensstijl en bouwen we een brug van vriendschap tussen alle continenten, aldus Zhang Jianqiu tijdens het introductie-event.



Joyday-ijs is vanaf vandaag verkrijgbaar in de vier grootste steden van Indonesië - Jakarta, Medan, Soerabaja en Bandung. Dankzij de toepassing van eersteklas materialen, uitmuntend vakmanschap en uitgebreide marketingkanalen lijkt Yili een eerste succes binnen te hebben. Lokale klanten reageren bijzonder positief op Joyday en staan overal in de rij om het nieuwe merk te kunnen proeven.



Zhang Jianqiu zei hierover het volgende: "Tegen het einde van dit jaar, zullen de Yili-producten in ruim 20 steden in Indonesië verkrijgbaar zijn. Een groeiende groep consumenten zal kunnen genieten van de koele en verfrissende smaak."



Indonesië heeft een gigantisch marktpotentieel en is daarom van oudsher van groot strategisch belang voor internationale bedrijven. De Yili Group is momenteel, van alle Chinese zuivelbedrijven, de eerste onderneming die de Indonesische markt betreedt en plaatst daarmee een volgende pijler onder diens mondiale plannen waarin het alle 10 landen in Zuidoost-Azië viseert als een volgende stap richting mondialisering van de activiteiten van Yili Group.



