Niet elke provincie even sportief tijdens lockdown

Door de tijdelijke sluiting van sportscholen en fitnessclubs in de lockdown dit voorjaar, zochten veel mensen naar andere manieren om toch te blijven sporten. Er ontstond een heuse trend om thuis te sporten met artikelen die je gemakkelijk online kunt bestellen. En deze trend was duidelijk terug te zien in waar mensen op googelden! Uit onderzoek van Bigshopper naar online zoekgedrag, bleek dat er veel verschillen waren tussen provincies in Nederland. Zo zocht het westen van Nederland vooral op binnensporten en was Friesland juist heel enthousiast aan het googelen op buitensporten.



Interesse in buitensportartikelen in de lift



Waar meer op gezocht wordt in Google zegt veel over waar een regio of land zich mee bezig houdt. Door de verplichte sluiting van sportscholen, zochten veel mensen naar andere manieren om toch te blijven sporten. Naar aanleiding van deze trend, onderzocht Bigshopper of er verschillen waren in zoekopdrachten naar sportartikelen dit jaar (1 januari tot 14 juli) vergeleken met 2019. Hieruit bleek dat men dit jaar massaal meer zocht naar sportartikelen waarmee je buiten kunt sporten. Zoekopdrachten in Google naar sportartikelen voor binnen stegen in mindere mate.



Zo werd er maar liefst 2550% vaker gezocht naar skeelers en was er een toename van 1000% op zoekopdrachten naar racefietsen en mountainbikes. Ook googelden mensen ruim 1000% vaker naar trampolines, waarschijnlijk omdat ook de scholen lang dicht bleven.



Sportartikelen waarmee mensen binnenshuis kunnen sporten, lieten minder grote, maar alsnog behoorlijke stijgingen zien. Er werd 500% meer gezocht naar dumbbells, 120% meer naar een yogamat, en 60% meer naar een weerstandsband.



Grote verschillen tussen westelijke provincies en rest van Nederland



De hierboven genoemde stijgingen in zoekopdrachten bleken enorm te verschillen tussen de provincies in Nederland. Zo scoren zowel Noord- en Zuid-Holland zeer laag op de sportartikelen die buiten gebruikt kunnen worden, zoals skeelers, racefietsen en trampolines. Beide provincies, samen met Utrecht, zochten het meest op artikelen die je kunt gebruiken zonder de deur uit te hoeven, zoals een yogamat, een weerstandsband of dumbells. Dit verschil is waarschijnlijk te verklaren door het verschil in verstedelijking; de westelijke provincies hebben wellicht minder ruimte om buiten te kunnen sporten vergeleken met de rest van Nederland.



Een grote uitschieter was de provincie Friesland. De Friezen zochten relatief het vaakst op artikelen voor buitensport. Opmerkelijk genoeg, zochten ze het minst op sportartikelen voor binnen. Ook andere noordelijke provincies als Drenthe en Groningen zochten relatief weinig op sportartikelen voor binnen. De Noord-Nederlanders geven dus duidelijk de voorkeur aan het buitensporten.



Opvallend is het lage aantal zoekopdrachten in Limburg. Op zowel de artikelen voor binnensporten als individueel buitensporten werd niet veel meer gegoogeld vergeleken met 2019. Met name de lage positie voor zoektermen als mountainbike en racefiets is verrassend laag, gezien de vele mogelijkheden om daar te kunnen fietsen.



Voor meer informatie bekijk het onderzoek hier: https://bigshopper.nl/sporten-tijdens-lockdown/.