XCMG diversificeert het aandelenbezit en opent 49% aandelen om marktpotentieel te ontketenen

NANJING, China, 25 september 2020 /PRNewswire/- China's toonaangevende fabrikant van bouwmachines XCMG (SZ: 000425) heeft op 22 september in Nanjing, China, de diversificatie van het aandelenbezit aangekondigd. Dit luidt een nieuw hoofdstuk in sinds de oprichting van XCMG in 1989, aangezien het 49 procent van het eigen vermogen voor de markt openstelt om het marktpotentieel te stimuleren en nieuwe kansen te creëren.



https://mma.prnewswire.com/media/1281326/XCMG_Diversifies_Equity_Ownership_Opening_49__Equity_Unleash_Market_Potential.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1281326/XCMG_Diversifies_Equity_Ownership_Opening_49__Equity_Unleash_Market_Potential.jpg ]



XCMG ondertekende met succes overeenkomsten voor aandelenoverdracht voor in totaal 5,4 miljard yuan (USD 791 miljoen) aan drie staatsholding-ondernemingen - Jiangsu Guoxin Investment Group Limited, CCB Financial Asset Investment Co., Ltd. en BoCom Financial Assets Investment Co., Ltd., en een totaal van 15.656 miljard yuan (USD 2,29 miljard) kapitaalverhogingsovereenkomst met 12 strategische investeerders en aandeelhoudersplatforms voor werknemers.



In de kapitaalverhogingsovereenkomst is opgenomen dat 435 leden van het kernteam, geleid door Wang Min, voorzitter en CEO van XCMG, 868,5 miljoen yuan (USD 127,39 miljoen) bijgedragen hebben voor een belang van 2,7183 procent.



"De toekomst van XCMG moet worden opgefrist met nieuw leven en nieuwe kansen, het is een hervorming met een diepgaande impact en een grote betekenis, en we zijn ervan overtuigd dat het nieuwe beheersmechanisme hoogwaardige ontwikkeling zal versterken, zoals R&D-kerntechnologie en marktbeheer," aldus Wang.



De diversificatie van het aandelenbezit zal nieuwe veranderingen in XCMG met zich meebrengen op alle niveaus, waaronder het marktgericht opnieuw werven van het management, waardoor 12 strategische investeerders drie bestuurszetels krijgen om ervoor te zorgen dat de machtsverdeling in evenwicht blijft. XCMG streeft ernaar om meer marktgerichte beslissingen te nemen, evenals de introductie van belangrijke plannen voor het aandelenbezit en het aandelenkapitaal van de werknemers en de invoering van een plan voor winstdeling en een marktconform compensatiemechanisme voor professionele managers om extra inzet van technisch en leidinggevend personeel aan te moedigen.



