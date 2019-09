"Interactcrm is met Jaamo" een samenwerking aangegaan om de All-in-One oplossing ,voor de markt van kinderdagverblijven te versterken

Combinatie van expertise, ondersteunt de behoeften van klanten van Jaamo ,en vergroot het marktaandeel van Interactcrm



Nederland, Amsterdam, Sept. 25, 2019 /PRNewswire/ -- Interactcrm, een TetraVX [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2579566-1&h=4099170354&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2579566-2%26h%3D2660770616%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tetravx.com%252F%26a%3DTetraVX&a=TetraVX]-Label voor contactcenteroplossingen, die zich richt op de implementatie van innovatieve omnichannel contactcenter oplossingen. Kondigde vandaag haar samenwerking aan met Jaamo. Jaamo is een bedrijf die online software voor kinderopvang verzorgd waarmee kinderdagverblijven hun gehele bedrijf vanuit één systeem kunnen leiden en beheren. Door de samenwerking maakt Interactcrm het mogelijk om het Jaamo platform uit te breiden met een omnichannel communicatieplatform



Als referentie partner zal Jaamo toegang hebben tot de demo en ontwikkelomgeving van Interactcrm, waardoor ze de iCX [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2579566-1&h=98969146&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2579566-1%26h%3D535566986%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2579566-2%2526h%253D1991635240%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Finteractcrm.com%25252Fsolutions%25252F%2526a%253DiCX%26a%3DiCX&a=iCX]- en nVX [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2579566-1&h=262348165&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2579566-1%26h%3D3237690611%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2579566-2%2526h%253D3345018361%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.tetravx.com%25252Fproducts%25252Fnvx%25252F%2526a%253DnVX%25C2%25A0%26a%3DnVX%25C2%25A0&a=nVX]-oplossingen van Interactcrm kunnen gebruiken, een TetraVX-product. De Unified Communications nVX-oplossing van TetraVX, is gemaakt voor de Cloud ,en biedt de flexibiliteit en mobiliteit ,om overal en altijd zaken te doen. In combinatie met de Contact Center-oplossing van Interactcrm, iCX, een uniform platform voor omnichannel-interactiebeheer, krijgen klanten van Jaamo toegang tot een directe communicatie routering distributie en personalisatie van contacten via inkomende en uitgaande communicatie, zoals spraak/telefonie, e-mail Web ,Mobiele chat, Whatsapp en Social Media.



"Samenwerken met Interactcrm was een no-brainer," zei Rusmir Sehomerovic mede-oprichter van Jaamo. Alles wat te maken heeft met kinderopvang, en het waarborgen van veiligheid en nauwkeurigheid binnen een bedrijf, moet op de meest toegankelijke en efficiënte manier worden beheerd. En deze oplossing word door Interactcrm geboden. Nu kunnen werknemers zich concentreren op de zorg van de kinderen, met de geruststelling, dat er geen communicatie meer met ouders verloren zal gaan. Waardoor hun geest wordt verlicht, en de tevredenheid voor beide partijen toeneemt. "



Kenmerken van het partnerschap van "Interactcrm en Jaamo", omvatten ook het volgen van financiële en bedrijfsactiviteiten, zoals facturering, registratie, contactgegevens van ouders en werknemers , rapportage en managementinzichten.



"We zien deze samenwerking als het betreden van een geheel nieuwe markt. Met een vertrouwde partner ,die deze branche door en door kent, zegt Roberto Cicoria Directeur Verkoop bij Interactcrm. "Wij hebben de hoogwaardige expertise van communicatieoplossingen en Jaamo begrijpt het belang van naadloze communicatieprocessen binnen een organisatie zoals bij kinderdagverblijven. We zijn heel blij dat we kunnen uitbreiden naar de markt voor kinderopvang, een branche vol mogelijkheden en kansen."



Klik hier, voor meer informatie, over de partnerschap van "Interactcrm en Jaamo". [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2579566-1&h=1518183496&u=https%3A%2F%2Fwww.interactcrm.com%2Fcontact-center%2Fintegrations%2Fjaamo%2F&a=Klik+hier%2C+voor+meer+informatie%2C+over+de+partnerschap+van+%22Interactcrm+en+Jaamo%22.]



Over Interactcrm



Interactcrm is een omnichannel contactcenterplatform, dat organisaties helpt hun klantinteracties effectief te beheren, via meervoudige kanalen, waardoor uiteindelijk de klantervaring wordt verbeterd. Met diepgaande integraties ,met toonaangevende geïntegreerde communicatieproviders, kan Interactcrm de prestaties van uw bestaande inkomende en uitgaande telefoonverkeer verbeteren, terwijl de digitale kanalen worden toegevoegd die uw klanten dagelijks gebruiken. Ga naar interactcrm.com voor meer informatie over Interactcrm [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2579566-1&h=4128982575&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2579566-1%26h%3D2605962892%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2579566-2%2526h%253D3735305089%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Finteractcrm.com%25252F%2526a%253Dinteractcrm.com%26a%3Dinteractcrm.com&a=Interactcrm].



Over Jaamo



Jaamo is een online software programma voor kinderdagverblijven. Een "Alles-in-één" oplossing waarbij klanten al hun bedrijfsactiviteiten kunnen uitvoeren, vanaf één softwareplatform. Met geïntegreerde apps voor ouders, die gebruik maken van de kinderopvang, wordt een volledige informatie-uitwisseling mogelijk gemaakt, van planning, facturering tot het delen van foto's. Met veiligheid, efficiëntie en zakelijke inzichten als topprioriteiten, biedt Jaamo een prettige en zorgeloze werkomgeving voor haar klanten.



