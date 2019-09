Heidrick & Struggles neemt 2GET over, een toonaangevend bedrijf voor selectie van leidinggevenden in Brazilië

Acquisitie breidt de voetafdruk van Heidrick & Struggles in Brazilië aanzienlijk uit en versterkt haar positie als wereldleider in hoogwaardige, datagestuurde diensten voor selectie van leidinggevenden en oplossingen voor menselijk kapitaal.



CHICAGO en SAO PAULO, 25 september 2019 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589841-1&h=2796009531&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589841-2%26h%3D1222957607%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.heidrick.com%252F%26a%3DHeidrick%2B%2526%2BStruggles&a=Heidrick+%26+Struggles] , een toonaangevende dienstverlener op het gebied van selectie van leidinggevenden, beoordeling en ontwikkeling van leiderschap, effectiviteit van organisaties en teams, en diensten op het gebied van cultuurvorming wereldwijd, heeft vandaag aangekondigd dat het de acquisitie van 2GET, een vooraanstaand bedrijf op het gebied van selectie van leidinggevenden in Brazilië en een van de grootste in het land, heeft afgerond. Voorwaarden van de transactie werden niet vrijgegeven.



https://mma.prnewswire.com/media/139029/heidrick_struggles_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/139029/heidrick_struggles_logo.jpg]



2GET werd opgericht in 2009 en heeft kantoren in São Paulo en Rio de Janeiro. Het is een toonaangevend bedrijf op het gebied van selectie van leidinggevenden in Brazilië met in totaal 50 werknemers, waaronder 13 consultants. Paulo Mendes, oprichter en lid van de Raad van Bestuur van 2GET, zal leiding geven aan de recentelijk gecombineerde Heidrick & Struggles-operatie in Brazilië.



"De acquisitie van 2GET stelt ons in staat om de aanwezigheid van Heidrick & Struggles in Brazilië aanzienlijk uit te breiden, en we zullen de lokale markt, evenals onze grotere multinationale klanten, beter kunnen bedienen met activiteiten in het land," zei Krishnan Rajagopalan, President en CEO, Heidrick & Struggles. "Heidrick & Struggles en 2GET zetten zich beiden in om onze klanten hoogwaardige dienstverlening voor selectie van leidinggevenden en oplossingen voor menselijk kapitaal te bieden, met behulp van innovatieve, datagestuurde tools en digitale platforms. Door Paulo en het 2GET-team aan boord te brengen, verwelkomen we een doorgewinterde leider op het gebied van selectie van leidinggevenden en een dynamisch, vooruitstrevend team voor het wereldwijde netwerk van Heidrick & Struggles."



Mendes merkte op: "We zijn verheugd om lid te worden van de Heidrick & Struggles-familie en kijken uit naar een opwindende nieuwe fase van groei en innovatie. Brazilië is een levendige markt en we zien een groeiende vraag naar selectie van leidinggevenden en leiderschapsadviesdiensten. Met de combinatie van het wereldwijde bereik van Heidrick & Struggles en onze uitgebreide portfolio van adviesdiensten op het gebied van leiderschap, en onze lokale marktexpertise en digitaal DNA, kunnen wij uitzonderlijk gedifferentieerde diensten aanbieden aan onze klanten in Brazilië."



2GET biedt diensten op het gebied van selectie van leidinggevenden op het niveau van de Raad van Bestuur en C-suite in een aantal sectoren, waaronder agribusiness, consument & retail, financiële dienstverlening, industrie, levenswetenschapen, media, olie & gas, onroerend goed & bouw en technologie. Daarnaast biedt het bedrijf diensten op het gebied van selectie van leidinggevenden aan familiebedrijven, private equity en risicokapitaalportefeuillebedrijven. 2GET biedt ook advies- en assessmentdiensten voor leiderschap aan.



Over Heidrick & Struggles: Heidrick & Struggles bedient de behoeften van toptalent en leiderschap van de meest toonaangevende bedrijven ter wereld, als vertrouwd adviseur bij rekrutering, beoordeling en ontwikkeling van leidinggevenden, effectiviteit van teams en organisaties, en diensten op het gebied van cultuurvorming. Heidrick & Struggles was meer dan 60 jaar geleden een pionier in de rekrutering van topmanagement. Vandaag de dag zorgt het bedrijf voor geïntegreerde leiderschapsoplossingen om onze cliënten te helpen de wereld te veranderen, één leidinggevend team tegelijk.® www.heidrick.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589841-1&h=1258028617&u=http%3A%2F%2Fwww.heidrick.com%2F&a=www.heidrick.com]



Over 2GET 2GET behoort tot de top aan bedrijven op het gebied van selectie van leidinggevenden in Brazilië en het biedt deze dienstverlening aan voor senior leiderschapsposities, inclusief leden van de Raad van Bestuur, CEO's en de C-suite.



Contact media:



Heidrick & Struggles (New York) Nina Chang nchang@heidrick.com [mailto:nchang@heidrick.com]



LLYC (São Paulo) Mariana Paker mpaker@llorenteycuenca.com [mailto:mpaker@llorenteycuenca.com]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/139029/heidrick_struggles_logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589841-1&h=3640070894&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589841-2%26h%3D1240165504%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F139029%252Fheidrick_struggles_logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F139029%252Fheidrick_struggles_logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F139029%2Fheidrick_struggles_logo.jpg]



Web site: http://www.heidrick.com/