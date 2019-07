AutoMobility LA(TM) opent oproep tot het indienen van voorstellen voor de door PlanetM gepresenteerde 2019 Top Ten Automotive Startup Competition

Starters zijn uitgenodigd om deel te nemen en kans te maken op prijzen en wereldwijde erkenning ter gelegenheid van 2019 AutoMobility LA



LOS ANGELES, 25 juli 2019 /PRNewswire/ -- De organisatoren van de Los Angeles Auto Show [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2533838-1&h=1965153377&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2519051-1%26h%3D2854770566%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D452326681%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Flaautoshow.com%25252F%2526a%253DLos%252BAngeles%252BAuto%252BShow%26a%3DLos%2BAngeles%2BAuto%2BShow&a=Los+Angeles+Auto+Show] (LA Auto Show®) en AutoMobility LA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2533838-1&h=80562507&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2533838-1%26h%3D1451454749%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fautomobilityla.com%252F%26a%3DAutoMobility%2BLA&a=AutoMobility+LA](TM) hebben vandaag aangekondigd dat PlanetM, het mobiliteitsinitiatief van de Michigan Economic Development Corporation (MEDC), een van de presentatoren zal zijn van de 2019 Top Ten Automotive Startup Competition-wedstrijd (Top Ten). Deze nieuwe sponsorrelatie is een weerspiegeling van de steeds hechtere band tussen de technologie- en automobielknooppunten van Californië en Michigan. De betrokkenheid van PlanetM wordt bekendgemaakt net wanneer AutoMobility LA zijn oproep tot het indienen van voorstellen voor de Top Ten dit jaar lanceert.



https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg]



"Wij hebben een kans en een verantwoordelijkheid om te zorgen voor de vooruitgang van het technologie-, transport- en automobiellandschap op een manier die tegelijkertijd gevolgen zal hebben voor en tot een verbetering zal leiden in het leven van de mens op een bijzonder zinvolle manier," aldus Trevor Pawl, senior vicevoorzitter van zakelijke innovatie bij de MEDC. "Samenwerking zal een essentiële rol spelen bij het ontwikkelen, testen en inzetten van deze ontwikkelingen. Derhalve is PlanetM heel enthousiast over zijn partnerschap met AutoMobility LA in de erkenning van starters die de toekomst van mobiliteit aandrijven."



De door PlanetM gepresenteerde Top Ten-wedstrijd erkent baanbrekende technologieën die de beste vooruitzichten bieden om een positieve impact te hebben op de maatschappij en een verandering teweeg te brengen in de manier waarop mobiliteit wordt gezien en ervaren. Bedrijven die zich richten op automatisering, connectiviteit, mobiliteit als een dienst, propere/duurzame mobiliteit, geavanceerde materialen en productietechnieken worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen via https://automobilityla.com/top-ten-startups/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2533838-1&h=2834037772&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2533838-1%26h%3D1864818092%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fautomobilityla.com%252Ftop-ten-startups%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fautomobilityla.com%252Ftop-ten-startups%252F&a=https%3A%2F%2Fautomobilityla.com%2Ftop-ten-startups%2F] tot en met 27 september.



De ingediende voorstellen zullen worden nagezien door een gerenommeerd deskundigenpanel en de Top Ten-finalisten zullen worden bekendgemaakt in oktober. Alle finalisten zullen twee gratis passen voor de conferentie en de voorstelling van nieuwe voertuigen ontvangen ter gelegenheid van AutoMobility LA (18 tot en met 21 november 2019) en de aanverwante evenementen. Voorts zal aan de Top Ten-finalisten een plaats worden toegewezen waar zij hun bedrijf kunnen voorstellen aan de sector en de media vanuit de hele wereld. Zij zullen exclusieve toegang hebben tot het leidinggevende team van AutoMobility LA en de leden van zijn Adviesraad.



"Elke dag opnieuw horen wij hoe nieuwe starters de mobiliteit transformeren - een aantal van die startups zijn formeel hier op AutoMobility LA geïntroduceerd," zei Lisa Kaz, CEO van de LA Auto Show en AutoMobility LA. "Aangezien de meest ontwrichtende bedrijven op het gebied van mobiliteit in Californië en Michigan zijn gevestigd, zijn wij verheugd samen te werken met PlanetM aan onze Top Ten die een vooraanstaand platform is voor starters uit de hele wereld."



De Top Ten-finalisten dit jaar zullen in het gezelschap vertoeven van voorbije winnaars zoals PolySync [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2533838-1&h=3341711497&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2533838-1%26h%3D1621079366%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpolysync.io%252F%26a%3DPolySync&a=PolySync], Thor Trucks [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2533838-1&h=2533725047&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2533838-1%26h%3D3038199651%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fxostrucks.com%252F%26a%3DThor%2BTrucks&a=Thor+Trucks] en WayRay [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2533838-1&h=2560050379&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2533838-1%26h%3D1363894515%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwayray.com%252F%26a%3DWayRay&a=WayRay]. In 2018 werd Thor Trucks verkozen als de hoofdprijswinnaar die onder andere een geldprijs ontving evenals erkenning van de sector. Nadat Thor Trucks, nu Xos Trucks, de Top Ten-wedstrijd won, kondigde het bedrijf een exclusief partnerschap aan met Loomis Armored, het grootste geïntegreerde gelddistributienetwerk in het land om elektrische pantserwagens te leveren als deel van een EV-proefprogramma.



De sponsors en prijzen voor de 2019 Top Ten-wedstrijd zullen in de komende maanden worden bekendgemaakt. Vorig jaar sponsorden Audi, Plug and Play, SiriusXM Connected Vehicles en URBAN-X - gebouwd door MINI en Urban Us - de Top Ten en werd de wedstrijd beoordeeld door denkleiders van grote bedrijven waaronder Microsoft, NVIDIA, Porsche Consulting en Sansea Consulting.



Voor meer informatie over de Top Ten-wedstrijd en AutoMobility LA kunt u terecht op automobilityla.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2533838-1&h=842827565&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2533838-1%26h%3D688957059%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fautomobilityla.com%252F%26a%3Dautomobilityla.com&a=automobilityla.com].



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA De in 1907 opgerichte Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) is elk jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016 werden de pers- en handelsdagen van de show samengesmolten met de Connected Car Expo (CCE) om samen AutoMobility LA(TM) te worden, de eerste vakbeurs in de branche die technologie en de auto-industrie samenbrengt om nieuwe producten en technologieën te lanceren en de dringendste problemen rond de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2019 zal gehouden worden in het Los Angeles Convention Center van 18 tot en met 21 november. Verschillende fabrikanten zullen tegelijkertijd hun nieuwe auto's voorstellen. De LA Auto Show 2019 is open voor het publiek van 22 november tot en met 1 december. AutoMobility LA is de plek waar de nieuwe auto-industrie zaken doet, baanbrekende producten onthult en strategische aankondigingen doet in aanwezigheid van de internationale media en professionals van de autobranche. De LA Auto Show wordt onderschreven door de Greater L.A. New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt geëxploiteerd door ANSA Productions. Voor bijkomende informatie en het laatste shownieuws, volg LA Auto Show op Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2533838-1&h=713971399&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D1202015780%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttp-3A__twitter.com_LAAutoShow%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253DTt-77OHS-KfRthAy3Fwghk0rQP3KxW8bEF-fMKUWSUw%2526e%253D%26a%3DTwitter&a=Twitter], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2533838-1&h=3056536774&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D2694359336%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttp-3A__facebook.com_LAAutoShow%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253Dg9Muue1fpMqfQZ5iBd9AQOO9MYhtn25jvoneFdQ6RUY%2526e%253D%26a%3DFacebook&a=Facebook] of Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2533838-1&h=4234854745&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D884263836%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__www.instagram.com_laautoshow_%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253D_Xqx8cKOFswACzHtbWMGfpDwKgg9yTjtu73e-RLFRXA%2526e%253D%26a%3DInstagram&a=Instagram] en meld u aan voor alerts op http://www.laautoshow.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2533838-1&h=3246858966&u=http%3A%2F%2Fwww.laautoshow.com%2F&a=http%3A%2F%2Fwww.laautoshow.com%2F]. Meer informatie over AutoMobility LA is te vinden op https://www.automobilityla.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2533838-1&h=2044232838&u=https%3A%2F%2Fwww.automobilityla.com%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.automobilityla.com%2F]. Volg AutoMobility LA op Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2533838-1&h=1932939895&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D531825851%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__twitter.com_automobilityla-3Flang-3Den%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253DI-SeIZ2UcOCLBxKwl-HelftA_JwVQEoc7z7CLXh2ciU%2526e%253D%26a%3DTwitter&a=Twitter], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2533838-1&h=369455097&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D918639952%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__www.facebook.com_automobilityla_%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253DBghFsobugMQzD_jTRzgvWugIM8Zjq_EWKthIo09QAUI%2526e%253D%26a%3DFacebook&a=Facebook] of Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2533838-1&h=1374583752&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D3410101566%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__www.instagram.com_automobilityla_%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253DDhXARHgccri7aqVjW4fNJ33toDz3OKMKBPQzLVKKlyM%2526e%253D%26a%3DInstagram&a=Instagram].



Over PlanetM PlanetM, een initiatief van de Michigan Economic Development Corporation, is een partnerschap van mobiliteitsorganisaties, gemeenschappen, onderwijsinstellingen, onderzoeks- en ontwikkelingsorganisaties en overheidsinstanties die samenwerken om de mobiliteitstechnologieën die de toekomst aandrijven te ontwikkelen en in te zetten. PlanetM is beschikbaar voor alle op mobiliteit gerichte bedrijven of beleggers en is een kosteloze conciërgedienst die banden legt tussen starters, bedrijven en gemeenschappen en het mobiliteitsecosysteem van Michigan - de mensen, plaatsen en hulpmiddelen die zich wijden aan de evolutie van de mobiliteit en het vervoer. Bezoek PlanetM.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2533838-1&h=177770082&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2533838-1%26h%3D1279151826%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.planetm.com%252F%26a%3DPlanetM.com&a=PlanetM.com] voor meer informatie.



CONTACTEN MET DE MEDIA: FleishmanHillard FH.LAAUTOSHOW.TEAM@fleishman.com [mailto:FH.LAAUTOSHOW.TEAM@fleishman.com] 310-482-4270



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2533838-1&h=103624916&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2533838-1%26h%3D4129583986%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F479829%252FAutomobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F479829%252FAutomobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F479829%2FAutomobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg]



Web site: http://www.laautoshow.com/