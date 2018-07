ZenTech en DIAsource ImmunoAssays ondertekenen overeenkomst voor overname productlijn

LUIK EN LOUVAIN-LA-NEUVE, België, July 25, 2018 /PRNewswire/ --



DIAsource neemt verkoop productie en verkoop van de RIA product portfolio van Zentech over



ZenTech ondertekent een strategische overeenkomst om zijn portfolio van radio-immunoassays (RIA) te verkopen en over te dragen aan DIAsource ImmunoAssays, een maatschappij van de BioVendor groep.



ZenTech, een Belgisch biotechbedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en commercialisering van oplossingen voor klinische diagnostiek van ziekten in een vroege levensfase en de screening van pasgeborenen, en DIAsource ImmunoAssays, een toonaangevend diagnostisch bedrijf dat wereldwijd manuele RIA- en ELISA-producten alsook open automatiseringsoplossingen levert, kondigden vandaag een strategische overeenkomst aan waarbij ZenTech haar portfolio van RIA-producten verkoopt ​​aan DIAsource.



ZenTech heeft zich strategisch geheroriënteerd met een focus op screening van pasgeboren en ziekten in de vroege levensfasen. DIAsource is wereldwijd reeds de tweedegrootste leverancier van radioimmunoassays, en levert aan klanten die manuele ELISA en RIA tests en open automatisering gebruiken om hun portfolio aan te vullen die steeds meer loopt op gesloten geautomatiseerde systemen (CLIA).



Beide Belgische bedrijven werken reeds meer dan 15 jaar samen, waarbij DIAsource reeds een deel van de commerciele portefeuille van deze producten met succes beheerde. De huidige overdracht van de RIA-producten van ZenTech naar DIAsource is hierop bouwend een logische volgende stap, in lijn met de strategieën van beide bedrijven. De over te dragen portfolio omvat de complete lijn van RIA specialiteitsmerkers zoals schildkliermerkers en merkers voor vruchtbaarheid en zoutbalans.



Om een transparante overgang voor klanten te bewerkstellingen, zijn de bedrijven overeengekomen om de productie via een transitieperiode over te hevelen. Met ingang van vandaag 24 juli 2018 neemt DIAsource ImmunoAssays de commerciële rechten over van de RIA-productportfolio, en start het met de dienstverlening aan klanten van bestelling tot verzending, waarbij Zentech de fabrikant blijft gedurende de overgangsperiode waarin de productie zal worden overgedragen aan DIAsource. Dit laatste zal in nauwe samenwerking gefaseerd gebeuren en wordt uiterlijk op 30 september 2019 afgesloten.



Jean-Claude Havaux, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Zentech, zei: "Historisch gezien heeft ZenTech een achtergrond en expertise in radioimmunoassays. Toen ZenTech echter in 2011 het Belgische bedrijf Gamma overnam, kreeg het toegang tot nieuwe technologieën en betrad het de markt voor screening van pasgeborenen en ziekten in een vroege levensfase. De overname van de RIA-producten door onze huidige commerciële partner DIAsource garandeert dat RIA-klanten een langdurige en uitmuntende service wordt geboden. Deze transactie zal ZenTech de mogelijkheid bieden om zich te concentreren op nieuwe innovatieve productlijnen en andere technologieën zoals moleculaire diagnostiek en massaspectrometrie. ZenTech streeft ernaar om 'innovatie voor de meesten betaalbaar te maken' en dat binnen een wereldwijde strategie."



Jef Vangenechten, CEO van DIAsource ImmunoAssays, zei: "Deze acquisitie is alweer een stap in onze strategie om DIAsource te positioneren als een platform voor consolidatie van manuele diagnostische testen, en dit na eerdere overnames van de Intertech RIA-productlijn in 2012 en Viro-Immun ELISA en IFA-productlijnen in 2017. DIAsource verwierf in 2015 en 2016 ook de RIA-klantenportefeuille van distributiepartners in Frankrijk en Spanje. Deze vierde acquisitie in het RIA marktsegment toont ons engagement op lange termijn voor de dienstverlening en ondersteuning van ons groot RIA-klantenbestand wereldwijd. We ervaren dat RIA belangrijk blijft als de gouden standaard voor diagnostische testen die niet beschikbaar zijn op geautomatiseerde systemen of voor parameters die een hogere analytische nauwkeurigheid vereisen, waarbij manuele tests voordelen bieden op gebied van kwaliteit en flexibiliteit versus prijs. DIAsource bereikt nu een unieke positie door het meest complete aanbod van RIA-specialiteitassays op de markt te combineren met de mogelijkheid om verschillende RIA-automatiseringsoplossingen aan te bieden. Bovendien maken onze manuele ELISA en RIA testen ook maatwerk aanpassingen mogelijk voor onderzoek en screening in de Life Sciences ."



Over ZenTech



ZenTech (http://www.zentech.be ) is een Belgisch biotechbedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en commercialisering van oplossingen voor klinische diagnostiek van ziekten in een vroege levensfase en screening op pasgeborenen. ZenTech heeft een brede portfolio van producten voor prenatale, neonatale en pediatrische screening en biedt complete en flexibele oplossingen voor het opzetten van de screeningactiviteit. Het bedrijf exporteert meer dan 95% van zijn productie, vooral naar het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië, China, Zuid-Amerika en Afrika.



Over DIAsource ImmunoAssays (onderdeel van de BioVendor Groep



DIAsource ImmunoAssays (http://www.diasource-diagnostics.com ) is een Belgisch bedrijf, gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop en distributie van diagnostische tests en open automatisatie oplossingen voor de klinische diagnostiek. DIAsource is een toonaangevende leverancier van manuele tests en open automatisering, gebaseerd op een productcatalogus met meer dan 190 ELISA- en 140 RIA-tests. Het heeft directe vertegenwoordiging in België, Frankrijk en Spanje en een sterke verkoop in het Midden-Oosten, Azië en Zuid-Amerika via een wereldwijd netwerk van meer dan 100 verkoop- en distributiepartners in meer dan 70 landen.



Sinds september 2017 maakt DIAsource deel uit van de Biovendor Group, (http://www.biovendor.com/biovendor-group [https://www.biovendor.com/biovendor-group ] ), een internationaal diagnostisch bedrijf met hoofdkantoor in Brno, Tsjechië.



