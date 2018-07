Dubai Holding en Emaar luiden nieuw winkeltijdperk in met 'Dubai Square', een door technologie gestuurde winkelbestemming in Dubai Creek Harbour

DUBAI (V.A.E.), July 25, 2018 /PRNewswire/ -- Dubai Holding en Emaar Properties hebben de lancering aangekondigd van Dubai Square, een nieuwe winkelmetropool in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten). Hier worden met de nieuwste technologieën de grenzen van de moderne detailhandel en vrije tijd verlegd. Dubai Square ligt in het hart van Dubai Creek Harbour, het megabouwproject van 6 vierkante kilometer op slechts 10 minuten van de internationale luchthaven van Dubai en de iconische Burj Khalifa van Emaar.



De winkel-, horeca- en woonbestemming van 2,6 miljoen vierkante meter grenst aan Dubai Creek Tower, het nieuwe mondiale icoon. In Dubai Square worden de grenzen van online en fysiek winkelen overschreden en worden binnen en buiten geïntegreerd. De bestemming is ontworpen voor het nieuwe tijdperk van technisch onderlegde klanten en vormt een maatstaf voor winkelervaringen in de 21ste eeuw.



Mohamed Alabbar, voorzitter van Emaar Properties, stelde: "Dubai Square is gericht op de aspiraties van een nieuwe generatie klanten en zal daarom een centrale rol spelen voor de positie van Dubai als de volgende leider van de wereldwijde detailhandel. Met een aanbod via meerdere kanalen wordt een nieuwe ervaring geboden die onze retailpartners ongelooflijke waarde zal bieden. Het wordt het dichtst bijzijnde grote winkeldistrict voor miljoenen passagiers die via de internationale luchthaven van Dubai reizen en het bedient meer dan 2,5 miljard mensen die zich op slechts 4 uur vliegen van Dubai bevinden."



Dubai Square biedt plaats aan een eclectische mix van stijlen en referenties die passen bij de postmoderne evolutie van Dubai. Dubai Square zal ook de thuisbasis zijn van het grootste Chinatown in zijn soort in het Midden-Oosten met een grootte van 750.000 vierkante meter. Dit is meer dan 100 voetbalvelden.



Dubai Square heeft drie niveaus, elk met een unieke reeks ervaringen voor klanten. Op de begane grond bevindt zich een baanbrekende arena voor evenementen en op de eerste verdieping een prachtige vierbaansboulevard met luxe winkels, restaurants en vrijetijdsactiviteiten. De tweede verdieping biedt een scala aan gezinsvriendelijke activiteiten bij 'Ice Adventure', een Cineplex-bioscoop, waterpark, sportarena, supermarkt en metrolijn.



Andere aantrekkelijke attracties in Dubai Square zijn een futuristische amusementsarena met 3D-projecties, theatergeluid en -belichting en een uitgebreide keuze aan wereldwijde gastronomie. De locatie beschikt ook over een kunstwijk. Deze dient als kruispunt voor kunstenaars en kunstliefhebbers van over de hele wereld.



Neem voor details contact op met: Kelly Home ASDA'A Burson-Marsteller +9714-4507-600 kelly.home@bm.com [mailto:kelly.home@bm.com]



https://mma.prnewswire.com/media/722161/Emaar_Arena___Dubai_Square.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/722161/Emaar_Arena___Dubai_Square.jpg]



https://mma.prnewswire.com/media/722162/Boulevard_at_Dubai_Square.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/722162/Boulevard_at_Dubai_Square.jpg]



Video: https://mma.prnewswire.com/media/722253/Dubai_Square_at_Dubai_Creek_Harbour.mp4 [https://mma.prnewswire.com/media/722253/Dubai_Square_at_Dubai_Creek_Harbour.mp4]



Photo: https://mma.prnewswire.com/media/722254/Arena___Dubai_Square.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/722254/Arena___Dubai_Square.jpg] Photo: https://mma.prnewswire.com/media/722255/Boulevard_at_Dubai_Square.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/722255/Boulevard_at_Dubai_Square.jpg]