KPMG en Planon breiden hun samenwerking uit met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst voor het ondersteunen van organisaties bij het

NIJMEGEN en AMSTELVEEN, Nederland, 25 juni 2020 /PRNewswire/ -- KPMG en Planon hebben vandaag aangekondigd hun samenwerking naar een hoger plan te tillen door een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. De twee partijen hebben de afgelopen twee jaar succesvol samengewerkt en organisaties geholpen bij het naleven van IFRS 16-standaarden door in Europa de Lease Accounting-oplossing van Planon te implementeren.



Door deze samenwerking slagen organisaties erin een sterkere end-to-end transformatie van lease accounting naar strategisch portfoliobeheer te bewerkstelligen. Door Planons innovatieve softwareoplossingen [https://planonsoftware.com/nl/solutions/real-estate-management-software/?utm_source=wire&utm_medium=press-release&utm_campaign=nl-press-release-partnership-kpmg-planon] te combineren met KPMG's diepgaande kennis [https://home.kpmg/nl/nl/home/sectoren/vastgoed.html] op het gebied van procesoptimalisatie en prestatieverbetering ontstaat er synergie. Hierdoor kunnen gebouweigenaren en gebruikers een slimme strategie voor portfoliobeheer opzetten en deze uitvoeren op basis van innovatieve technologieën en een single-source-of-truth.



Gerben de Roest, partner bij KPMG Enterprise Solutions: "Ik kijk ernaar uit onze succesvolle samenwerking voort te zetten en onze wederzijdse en nieuwe klanten te helpen zo optimaal mogelijk te profiteren van hun Planon-oplossingen. Dit doen we door expertise en toegevoegde waarde te bieden en ervoor te zorgen dat de Planon-oplossingen en bijbehorende technologie op een gecontroleerde manier worden geïmplementeerd."



Sander Grunewald, partner bij KPMG Real Estate Advisory [https://home.kpmg/nl/nl/home/sectoren/vastgoed.html]: "Door de samenwerking uit te breiden en vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst tussen Planon en KPMG wordt de focus van onze wereldwijd opererende vastgoedadviesorganisatie op het ondersteunen van corporate organisaties bij het optimaliseren en digitaliseren van hun vastgoedportfolio's en het verder afstemmen van hun vastgoedstrategie binnen hun bedrijfsstrategie benadrukt. Veel van onze zakelijke klanten zitten te popelen om de nieuwe kansen die technologie ons biedt, te omarmen. Wij willen hen helpen bij het optimaal benutten van de mogelijkheden van innovatieve technologie. Planon is een van de gevestigde technologieleveranciers op dit gebied die een brugfunctie kan vervullen en de technologische oplossingen zodanig kan verbinden dat ze toegevoegde waarde opleveren voor zakelijke klanten."



Over Planon



Met meer dan 35 jaar ervaring is Planon wereldwijd de marktleidende leverancier van innovatieve software, bewezen best practices en professionele diensten die eigenaars en gebruikers van gebouwen, service providers en financiële professionals ondersteunt bij het stroomlijnen van bedrijfsprocessen voor gebouwen, assets, werkplekken en mensen.



Over KPMG Nederland



Sinds 1917 biedt KPMG hoogwaardige dienstverlening aan op het gebied van accountancy en advies in Nederland.



