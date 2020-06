Randstad RiseSmart blijft ambitieuze Europese expansie aansturen met drie belangrijke leiderschapsbenoemingen

SAN JOSE, Californië, 25 juni 2020 /PRNewswire/ -- Randstad RiseSmart [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2839027-1&h=3514868378&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2839027-1%26h%3D3659615108%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.randstadrisesmart.com%252F%26a%3DRandstad%2BRiseSmart&a=Randstad+RiseSmart], de snelst groeiende aanbieder op het gebied van outplacement en talentmobiliteit, heeft vandaag de uitbreiding aangekondigd van zijn Europese leiderschapsteam met drie belangrijke benoemingen: Arco Elsman als algemeen directeur voor Europa, Simon Lyle als algemeen directeur voor het Verenigd Koninkrijk en Michael Schuster als landleider voor Duitsland.



"Onze snelle expansie in Europa is een weerspiegeling van een inhaalvraag naar innovatieve oplossingen die niet alleen de ervaring voor werknemers verbeteren, maar ook de resultaten. En dat is precies wat wij doen," aldus Dan Davenport, voorzitter en algemeen manager van Randstad RiseSmart. "Arco, Simon en Michael zijn drie dynamische leiders die een schat aan ervaring en een intense focus met zich meebrengen op het verzekeren van resultaten voor klanten. Ik ben zeer blij ze te mogen verwelkomen in ons leiderschapsteam."



In zijn nieuwe functie als algemeen directeur en lid van het mondiale leiderschapsteam is Elsman verantwoordelijk voor de groei van RiseSmart in Europa. Hij leidt outplacementleiders in elk Europees land om de investerings- en groeiplannen van RiseSmart uit te voeren en een gecoördineerde benadering in de hele regio aan te sturen. Voorts heeft Elsman ook veel ervaring met het implementeren van succesvolle groeistrategieën in verschillende zakelijke sectoren, waaronder in zijn meest recente functie als algemeen directeur van Twago, het freelancer platform van Randstad. Daarvoor was hij operationeel directeur bij Yacht en bekleedde hij verschillende senior managementfuncties op het gebied van de uitbesteding van personeelsbezettings-, outplacement- en aanwervingsprocessen bij Randstad.



"Grote ondernemingen beschouwen outplacement als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen", aldus Arco Elsman, algemeen directeur van Randstad RiseSmart Europe. "Met de digitale transformatie van bedrijven over het hele continent zien we dat er een aanzienlijke behoefte is aan aanpassingsvermogen van het personeel over de hele linie. Werkgevers vinden het dringend nodig om hun oplossingen betreffende outplacement en talentmobiliteit te verbeteren overeenkomstig de manier waarop mensen vandaag werken. Onze snelle expansie in Europa weerspiegelt hoe goed de oplossingen van RiseSmart tegemoetkomen aan de huidige uitdagingen waar organisaties voor staan."



Lyle brengt een schat aan expertise op het gebied van carrièretransitie en talentmobiliteit naar RiseSmart. Als algemeen directeur voor het Verenigd Koninkrijk zal hij zijn management-, verkoop- en programma-ervaring inzetten om de uitbreiding in het land te stimuleren. Voorafgaand aan RiseSmart bekleedde Lyle verschillende leidinggevende functies bij Right Management. Zijn meest recente functies waren werelddirecteur van bedrijfsontwikkeling en programmaleider voor aanwerving en loopbaanontwikkeling bij London Business School, een van 's werelds toonaangevende business scholen.



Schuster, een expert op het gebied van outplacement en talentmanagement met diepgaande klantconnecties, stimuleert de groei in Duitsland en werkt samen met Randstad Group om een gefocuste, klantgerichte marktuitbreiding te bewerkstelligen. Voordat hij bij RiseSmart kwam, was Schuster verkoopdirecteur bij een groot outplacement bedrijf. Hij heeft een passie voor personeelstransformatie en brengt meer dan 15 jaar ervaring in outplacement en HR consulting in verschillende operationele en leiderschapsfuncties.



Over Randstad RiseSmart



Randstad RiseSmart is de snelst groeiende aanbieder op het gebied van carrièretransitie en talentmobiliteit, en de operationele onderneming van Randstad N.V., een wereldwijde aanbieder van flexibel werk- en personeelsdiensten met een waarde van EUR 23,8 miljard die elk jaar meer dan 2 miljoen kandidaten helpt om zinvol werk te vinden. Onze oplossingen betreffende outplacement, loopbaanontwikkeling, herinzet en hedendaagse Tech & Touch-oplossingen versterken werkgeversmerken, verbeteren de retentie en zorgen voor de herinzet van talent. Werkgevers werven ons aan omdat we superieure resultaten leveren via deskundige coaching, professionele branding, hedendaagse hulpmiddelen en analytics op vraag. Vandaag de dag zijn we een betrouwbare menselijke partner van succesvolle bedrijven in meer dan 40 industrieën. Dankzij onze passie en toewijding aan innovatie, responsiviteit en resultaten genieten wij uitgebreide erkenning en hebben wij onderscheidingen ontvangen van organisaties als Bersin by Deloitte, Gartner Inc., de Brandon Hall Group en het tijdschrift Fortune. Meer informatie is te vinden op https://www.randstadrisesmart.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2839027-1&h=68778665&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2839027-1%26h%3D3247761944%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.randstadrisesmart.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.randstadrisesmart.com&a=https%3A%2F%2Fwww.randstadrisesmart.com].



