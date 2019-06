UnionPay mobiele betalingen geaccepteerd bij 3.000.000 winkelpunten buiten Vasteland China

Speciale aanbiedingen op 80 populaire reisbestemmingen deze zomer



SHANGHAI, 25 juni 2019 /PRNewswire/ -- Meer dan de helft van alle Chinese toeristen zijn van plan om deze zomer de grens over te gaan, volgens de boekingsgegevens van verschillende online reisbureaus (OTA's) in China. Dit jaar kan het aantal uitgaande toeristen uit China een recordhoogte bereiken.



Met de uitbreiding van UnionPay's acceptatienetwerk naar 174 landen en regio's is de droom van "betalingsgemak" al bewaarheid voor toeristen met UnionPay kaarten. Naast het traditionele kaart-swipen zijn er innovatieve betalingsmethoden van UnionPay beschikbaar bij ruim 3.000.000 winkels in 46 landen en regio's buiten Vasteland China.



Naast betalingsgemak brengt UnionPay International (UPI) nu nog meer goed nieuws voor de kaarthouders: deze zomer biedt UPI kortingen tot 30% bij tienduizenden verkooppunten op 80 reisbestemmingen. Ongeveer een derde van deze aanbiedingen zijn speciaal ontworpen voor klanten die betalen via de mobiele betaaldiensten van UnionPay.



100.000 extra handelspunten buiten Vasteland China bieden UnionPay mobiele betaaldiensten



Tot nu toe waren UnionPay betaaldiensten beschikbaar bij ruim 27 miljoen verkopers buiten het vasteland; van de reeds populaire tot geheel nieuwe reisbestemmingen voor Chinese toeristen. De acceptatiegraad van UnionPay in Azië-Oceanië is nu 90%.



Het is steeds gemakkelijker om op nieuwe reisbestemmingen te betalen met UnionPay kaarten. In landen als Nederland, België en Luxemburg is de acceptatiegraad van UnionPay al 90%. In Tanzania en Marokko zullen UnionPay kaarten binnenkort overal geaccepteerd worden. UnionPay is nu ook beschikbaar op populaire eilandbestemmingen: ongeveer 60% van de winkeliers op Tahiti accepteert UnionPay kaarten en op de Seychellen heeft UnionPay 100% acceptatie bereikt.



De optimalisering van UnionPay's dienstverlening buiten het Chinese vasteland betekent dat het niet beperkt blijft tot het traditionele kaart swipen. Chinese toeristen die in het recente verleden Japan hebben bezocht, ontdekten dat zij UnionPay QR codes konden scannen om te betalen bij internationale luchthavens en bekende warenhuizen. De mobiele betaaldiensten van UnionPay -- waaronder UnionPay's QR code betalingen en contactloze betalingen - zijn nu zelfs beschikbaar in het openbaar vervoer en bij diverse winkels, etc. Ongeveer 2,8 miljoen verkooppunten accepteren UnionPay contactloos betalen, QuickPass; en het aantal verkooppunten dat UnionPay QR code betalingen accepteert is sterk toegenomen tot 300.000.



Om Chinese toeristen te verwelkomen zijn veel bekende winkeliers begonnen met acceptatie van betalingen via de UnionPay QR code. Onder meer LAOX, Kintetsu Department Store, Matsuya Ginza in Japan, Aumake in Australië en vele andere horeca-ondernemers en detailhandelaren in de VAE en in Turkije.



UnionPay laat toeristen meer genieten en minder uitgeven



Als gevolg van het almaar groeiende acceptatienetwerk voor zowel de kaarten als de mobiele betaaldiensten is UnionPay bezig aan een wereldwijde marketing campagne met drie aspecten: Allereerst, grotere dekking. De zomercampagne die dit jaar van start gaat vindt plaats op 80 bestemmingen in 45 landen en regio's buiten het Chinese vasteland; ook doen voor het eerst middenstanders in Kazakhstan, Marokko en de Seychellen mee aan de campagne. Ten tweede, meer ondernemers op het gebied van amusement en cultuur. Veel meer pretparken, attractieparken, musea en galerieën doen dit jaar mee. Zo zullen ruim 10 musea waaronder the Museum of Modern Art voor het eerst speciale aanbiedingen hebben voor UnionPay kaarthouders.Ten derde, meer verkopers bieden speciale kortingen aan klanten die betalen met de mobiele betaaldiensten van UnionPay.



Over de komende twee maanden zullen klanten die met de mobiele betaaldiensten van UnionPay afrekenen kunnen profiteren van special offers bij meer dan 10.000 verkooppunten buiten Vasteland China. Dit zijn verkopers in onder meer Hong Kong, Macao, Taiwan, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Zuidoost-Azië, Rusland, Canada, etc. Toeristen die bijvoorbeeld betalen in T-money taxi's in Seoul door middel van UnionPay QR code scan kunnen daarmee 50% korting krijgen. Ook kunnen consumenten die met de UnionPay QR code betalen bij bepaalde winkels een digitale 'rode envelop' ontvangen in the UnionPay app. Meerdere soorten verkopers hebben aanbiedingen voor gebruikers van UnionPay mobiele betaaldiensten. Hieronder MYER in Australië, gemakswinkels in Taiwan en Vodafone in Nieuw-Zeeland.



De zomervakantie is ook het hoogseizoen voor toerisme naar China. Tot op heden zijn er 120 miljoen UnionPay kaarten uitgegeven buiten het Chinese vasteland. Toeristen die in China betalen met een UnionPay kaart kunnen profiteren van speciale aanbiedingen bij onder meer beroemde restaurants in Beijing, Shanghai, Guangzhou en Shenzhen.



CONTACT: Agnes Hou, Houlingwei@unionpayintl.com, +86-21-20265843