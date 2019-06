AEDAS Homes: uw nieuwe thuis aan de Costa del Sol binnen nu en een jaar

MADRID, 25 juni 2019 /PRNewswire/ -





-- Met de lancering van haar offsite-ontwikkeling in het Spaanse Estepona,

Vanian Valley, onderscheidt AEDAS Homes zich binnen een concurrerende

markt.

-- "Zowel onze Spaanse als onze internationale klanten willen nu eenmaal zo

snel mogelijk van hun nieuwe huis genieten en wij komen hen bij deze

behoefte graag tegemoet," aldus Ignacio Fernández, directeur van de

regionale vestiging van AEDAS Homes aan de Costa del Sol.

Een off-plan nieuwbouwwoning aan de Costa del Sol kopen en binnen jaar al er naartoe verhuizen is nu mogelijk. AEDAS Homes [https://www.aedashomes.com/en], een toonaangevende woonprojectontwikkelaar binnen de nieuwe Spaanse vastgoedkringen, biedt deze verkorte levertijd aan voor zijn exclusieve Vanian Valley [https://www.aedashomes.com/en/new-apartments-for-sale-estepona-vanian-valley]-project in Estepona, vooral dankzij offsite-constructie. Dit is een ontwikkeling, die vanwege een kortere bouwtijd en kwalitatieve uitvoering de markt in het gebied radicaal verandert.



"Letterlijk tientallen woonprojecten worden aan de Costa del Sol te koop aangeboden. De concurrentie is enorm en bij AEDAS Homes onderscheiden we ons met Vanian Valley. Wij bieden wat geen enkele andere ontwikkelaar in de regio kan: oplevering van een nieuwe woning binnen de helft van de tijd," legt de directeur van de regionale vestiging van AEDAS Homes aan de Costa del Sol, José Ignacio Fernández, uit.



Fernández merkte in dat verband verder op, dat de kortere levertijd van een huis een "werkelijk onderscheidende en bepalende factor" vormt, die door huizenkopers wordt gewaardeerd: "Zowel onze Spaanse klanten als de internationale klanten die via ons een tweede huis kopen - het overheersende kopersprofiel aan de Costa del Sol - kopen een off-plan nieuwbouwwoning en willen er zo snel mogelijk intrekken om ervan te gaan genieten. Vanian Valley is een project dat op deze vraag inspeelt."



Tijdschema voor bouwwerkzaamheden



De bouwwerkzaamheden aan Vanian Valley starten in het derde kwartaal van dit jaar. De afronding ervan is in het tweede kwartaal van 2020 gepland - ongeveer 10 maanden later - de oplevering van de huizen zal één keer plaatsvinden nadat de vergunningen zijn uitgereikt. Dit tijdsbestek is aanzienlijk korter dan bij de traditionele bouwwijze - gemiddeld tussen 18 en 24 maanden - en wordt bereikt door offsite-constructie.



Deze innovatieve bouwwijze, die al in veel andere landen toegepast wordt, baseert op een simultaan werkschema: terwijl de funderingen worden gegraven en ter plaatse worden gelegd, worden de modules in een gespecialiseerde fabriek gebouwd en vervolgens aangevoerd en ter plekke geïnstalleerd. "Deze methode zal een kentering teweeg brengen binnen de vastgoedsector. Maar bovenal biedt het onze klanten een meerwaarde," licht Fernández toe. Daarnaast merkte hij op dat Vanian Valley in termen van het totale aantal huizen de grootste offsite-ontwikkeling op de Spaanse markt vormt.



De regionale directeur van AEDAS Homes in Costa del Sol legde verder uit dat Vanian Valley door de markt goed wordt ontvangen. "Nog afgezien van de aanzienlijk kortere tijdsbestekken biedt deze methode een reëel voordeel in termen van kwaliteit bij de uitvoering en brengt tevens aanzienlijke verbeteringen in isolatie en geluidswering in elk huis met zich mee," verklaarde hij. Vanaf juli kunnen klanten het geboden kwaliteitsniveau bij Vanian Valley zelf beoordelen. Dan wordt de eerste modelwoning geopend.



Het project combineert een uitstekende locatie met avant-garde design.



AEDAS Homes verkoopt 53 hoogwaardige landhuizen met 3 en 4 slaapkamers in Vanian Valley, vanaf 530.000 euro. De ontwikkeling is de thuisbasis van uitzonderlijke gemeenschappelijke ruimtes, waaronder vier zwembaden - twee voor volwassenen, een voor kinderen en een andere indoor-spa - een fitnessruimte, een werk-en-plezierruimte en groene tuinen. "Onze klanten waarderen de prima locatie van de ontwikkeling, het avant-garde ontwerp en de unieke lay-out van de gebouwen - met grotere woonkamers dan gebruikelijk - evenals de solariumterrassen met uitzicht op de Middellandse Zee," legt Ignacio Cañedo-Argüelles, projectontwikkelaar voor Vanian Valley in Costa del Sol uit.



Vanian Valley wordt in iets meer dan een jaar verwerkelijkt op de 'Nieuwe gouden Mijlpaal' aan de Costa del Sol, het terrein waar AEDAS Homes de bouwwerkzaamheden voltooit aan Vanian Gardens, dat in de tweede helft van dit jaar 2019 wordt opgeleverd. "Het is een aantrekkelijke bestemming voor zowel Spaanse als buitenlandse kopers die op zoek zijn naar een tweede huis, voor paren tussen de 45-60 jaar met kinderen en voor gepensioneerden met een hoge koopkracht," concludeerde Cañedo-Argüelles.



LIVE, de eerste virtuele live woningtour op internet



Gericht op de internationale klandizie heeft AEDAS Homes haar LIVE-platform gecreëerd, waarmee ze een revolutie ontketent in de wijze waarop nieuwbouwwoningen op de markt worden gebracht. Door deze eenvoudige, comfortabele ervaring kunnen potentiële huizenkopers over de hele wereld vanuit hun eigen huis de AEDAS Homes-projecten bezoeken die nog niet zijn gebouwd, dankzij een krachtig virtual reality-platform. Het bezoek wordt rondgeleid door een tweetalige verkoopadviseur, die aan klanten de ontwikkelingen toont en direct op vragen antwoordt.



Over AEDAS Homes



Projectontwikkelaar AEDAS Homes is een bedrijf uit Madrid dat op 20 oktober 2017 een beursnotering ontving met een beurswaarde van meer dan 1,5 miljard euro en is marktleider binnen de vastgoedontwikkelingssector van Spanje. Het bedrijf speelt een sleutelrol binnen de moderne Spaanse vastgoedsector, die gekenmerkt wordt door professionaliteit en naleving van strenge normen.



Volgens analisten beheert AEDAS Homes de omvangrijkste bouwgrondportefeuille van Spanje, terwijl het overgrote deel van deze grond reeds bouwrijp is verklaard. Het bedrijf beheert een portfolio met meer dan 1,8 miljoen vierkante meter bouwgrond waarop ca. 15.000 huizen worden gebouwd in de belangrijkste regionale vastgoedmarkten, economische centra en de omliggende gebieden ervan: het Centrum, Catalonië, het Oosten en de Balearen, Andalusië en de Costa del Sol.



