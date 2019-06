Supermicro introduceert de eerste server- en opslagsystemen in de industrie ter ondersteuning van EDSFF -- eerste compacte open industriestandaar

EDSFF's hogere dichtheid/capaciteit en verbeterde thermische efficiëntie is beschikbaar voor klanten in het BigTwin(TM) 2U Four-nodesysteem en de Multiple 1U Petascale-systemen



SAN JOSE, Californië, 25 juni 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een wereldleider op het gebied van zakelijke computers, opslag, netwerkoplossingen en groene computertechnologie, heeft vandaag de eerste reeks server- en opslagsystemen ter ondersteuning van NVMe-schijven van EDSFF (Enterprise and Datacenter Storage Form Factor) gelanceerd.



https://mma.prnewswire.com/media/926584/Supermicro_unveils_new_EDSFF.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/926584/Supermicro_unveils_new_EDSFF.jpg]



EDSFF is de eerste all-flash NVMe-specificatie die aan de industriestandaard voldoet en die is geoptimaliseerd voor opslag; op deze manier wordt NVMe naar een hoger niveau voortgestuwd met een hogere dichtheid, een verbeterde beheersbaarheid en een optimale thermische efficiëntie. EDSFF bouwt voort op de NVMe-mogelijkheden die zes keer meer verwerkingscapaciteit en een zeven keer grotere latentiereductie bieden ten opzichte van traditionele flash-opslag. Het werkt met zowel lange (E1.L) als korte (E1.S) schijven en veel fabrikanten van schijven ondersteunen EDSFF, waardoor klanten ruimere opslagopties krijgen met een dichtheid van maximaal één of een halve petabyte in 1U.



"Supermicro is de eerste die op de markt komt met server- en opslagsystemen die EDSFF ondersteunen," aldus Charles Liang, voorzitter en algemeen directeur van Supermicro. "Met de meest uitgebreide lijn van NVMe, Hybrid NVMe en SATA-systemen in de industrie, is de toevoeging van EDSFF een voortzetting van onze marktleiderspositie. Deze geoptimaliseerde NVMe-schijven ondersteunen maximaal 32 hot-swapschijven in 1U, wat ideaal is voor de best presterende werklasten of opslagspecifieke software die is geoptimaliseerd voor IOPS. EDSFF stelt een gemeenschappelijke vormfactor in die volgens ons de toekomst zal overheersen."



"De nieuwste op NVMe-opslag gebaseerde industriestandaard is een doorbraak voor de markt," zei Jake Roersma, vicevoorzitter van Platform Engineering bij Netskope. "Een vormfactor die geoptimaliseerd is voor SSD blijkt superieure prestaties te leveren en tegelijkertijd integratie te vereenvoudigen door gebruik te maken van open standaarden. Supermicro blijft een koploper met zijn uitgebreide portefeuille van NVMe-producten aan de beste prijs en met de beste beschikbaarheid."



Producten in de EDSFF-reeks van Supermicro:



BigTwin(TM)



Het unieke nieuwe BigTwin 2U Four-nodesysteem biedt de beste prestaties (IOPS/GB) met tien E1.S-schijven plus twee SATA M.2 per node. De toonaangevende multi-node efficiëntie van BigTwin met gedeelde voeding en koeling wordt verbeterd met de thermische efficiëntie van EDSFF-schijven om voor bijkomende besparingen op middelen te zorgen. Zonder concessies te doen wat betreft functies, ondersteunt elke node ook dubbele 2e generatie Intel® Xeon® Scalable processors tot 205 watt en 24 DIMM's.



1U Petascale-systemen



Supermicro's Petascale lijn van all-flash NVMe(TM) 1U opslagservers ondersteunt de volgende generatie flashtechnologieën met een gegevensbandbreedte van maximaal 52GB/seconde, hoge IOPS-prestaties, NVMe over Fabrics en onderhoudsgemak.



De nieuwe EDSFF Petascale-systemen optimaliseren de capaciteit en efficiëntie ($/GB/watt) en omvatten de 1U Petascale E1.L met ondersteuning voor 32 E1.L-schijven met hoge capaciteit; de 1U Petascale E1.S, een dieptesysteem van 30" met ondersteuning voor 32 E1.S-schijven met hoge capaciteit; en de Petascale JBOF die 32 E1.L-schijven ondersteunt voor opslaguitbreiding en connectiviteit tot acht hosts. Al deze systemen zijn nu beschikbaar.



Tevens biedt Supermicro een 1U Petascale-systeem dat is geoptimaliseerd voor NF1 form factor NVMe-schijven dat sinds het vierde kwartaal van 2018 wordt verzonden. Net als de EDSFF Petascale-systemen ondersteunt de 1U Petascale NF1 32 schijven met hoge capaciteit.



Meer informatie over Supermicro EDSFF-producten is te vinden op www.Supermicro.com/NVMe [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2504575-1&h=496976281&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2504575-1%26h%3D20283534%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252FNVMe%26a%3Dwww.supermicro.com%252FNVMe&a=www.Supermicro.com%2FNVMe].



Over Super Micro Computer, Inc. (SMCI) Supermicro®, de toonaangevende innovator op het gebied van hoog-presterende en zeer efficiënte servertechnologie, is een leidende leverancier van geavanceerde Server Building Block Solutions® voor datacenters, Cloud Computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC en Embedded Systems wereldwijd. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van zijn "We Keep IT Green®"-initiatief en biedt klanten de meest energie-efficiënte en milieuvriendelijke oplossingen die op de markt verkrijgbaar zijn.



Supermicro, BigTwin, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.



Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.



