ZTE demonstreert tijdens MWC Shanghai 2019 haar alomaanwezige voorbereiding voor commercieel gebruik van eind-tot-eind 5G

SHENZHEN, China, 25 juni 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke provider van solutions op het gebied van telecommunicatie en zakelijke en consumententechnologie voor het mobiele internet, zal haar meest recente commerciële ontwikkelingen op het gebied van eind-tot-eind 5G-technologieën presenteren tijdens het Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2019, dat van start gaat op 26 juni 2019.



ZTE zal zich focussen op het principe van "Het mogelijk maken van 5G-netwerken met vier rekenkundige basisbewerkingen - optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen". Daarnaast introduceert ZTE de laatste prestaties en de series 5G-terminals op het gebied van 5G eind-tot-eind solutions, 5G en4G full-scene coverage, commerciële inzet van 5G, AI-netwerkinformatie, on-demand netwerk, open 5G-ecologie en uitgelichte zakelijke toepassingen. ZTE heeft een boodschap voor de wereld: ZTE is klaar voor het volledige commerciële gebruik in het eind-tot-eind 5G-tijdperk.



ZTE is toegewijd aan de bouw van een ideaal 5G-netwerk door vast te houden aan het "optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen"-principe.





-- Aftrekken: gericht op de bouw van een "ultiem simpel netwerk," levert de

geminimaliseerde site solution UniSite gedifferentieerde

matchoplossingen voor uiteenlopende scenario's, zoals dichtbevolkte

stedelijke gebieden, overdekte gebieden, warme straten, algemene

stedelijke gebieden en tunnels voor hogesnelheidstreinen. De Ultra-band

Radio (UBR) integreert drie reguliere frequentiebanden: 900, 1800 en

2100 MHz, zodat de benodigde hoeveelheid siteapparatuur met twee derde

wordt verminderd. Gekoppeld met de ingebouwde externe radio unit (RRU),

kan de enkele antenne sub 3-GHz leveren in 2/3/4/5G-multifrequentieband

voor de eenvoudigste antenne-inzet.

Gericht op de lange termijn co-existentie en geïntegreerde evolutie van 4G en 5G, is het eerste zakelijke basisstation dat zowel 4G en 5G dual-mode als 5G-NSA en -SA ondersteunt gelanceerd. Dat wil zeggen dat een 3-modus hardwarenetwerk de beheerder helpt een lange termijn ontwikkeling te bereiken.



Om te voldoen aan het vereiste van beheerders voor delen en co-constructie, is bovendien het dual-200 MHz basisstation met grote bandbreedte en hoge integratie gelanceerd. Deze bespaart op de algemene netwerkinvestering en versnelt het commerciële gebruik van 5G.



Om de netwerkarchitectuur te integreren in een eenvoudig platform, heeft ZTE een gestandaardiseerd IT BBU-platform met ultra hoge capaciteit gelanceerd dat multimode-netwerkintegratie en lange termijn evolutie met de eenvoudigste basisband ondersteunt.



Ook lanceert ZTE als eerste in de branche de commerciële 5G-Gemeenschappelijke Kern. Het ondersteunt volledige integratie en volledige toegang tot 2G/3G/4G/5G/vaste netwerken, 3GPP R15 SA en NSA en het bespaart de beheerder 40% aan investeringen.



Daarnaast is er een vereenvoudigd en flexibel transportnetwerk gebouwd. De netwerklagen zijn versimpeld met een zeer geïntegreerd alles-in-één product. De traditionele protocolarchitectuur is vereenvoudigd van zes naar vier lagen, zodat de dienstverlening snel geïmplementeerd is. Om fouten snel op te kunnen sporen, wordt gebruikgemaakt van verschillende systemen voor netwerkautomatisering.



De door ZTE zelf ontwikkelde 3-in-1 chip integreert FlexE, NP (Netwerkprocessor) en SA (Switching Access) om het energieverbruik van de apparatuur te reduceren met meer dan 40% per GB.





-- Optellen: +MEC om de activatiegrens te bereiken; +AI om intelligentie

aan het netwerk toe te voegen. ZTE MEC ondersteunt geïntegreerde

toegang van zowel draadloze en vaste netwerken, als meerdere 4G-, 5G- en

wifi-systemen en levert daarmee open draadloze bewegingsdetectie voor

zakelijke 5G-toepassingen. Het dual-core cloudplatform zorgt voor een

flinke verbetering van het resourcegebruik.

De volledige series van ZTE's MEC-servers kunnen verschillende toepassingsscenario's matchen, en ondersteunen versnelling van de hardware om te voldoen aan de vereisten van ultra lage latentie en ultra grote bandbreedte van randdiensten, om het CPU-gebruik terug te dringen en om te voldoen aan de ruimtevereisten van de apparatuur.



De door ZTE ontwikkelde AI-machines zijn toegepast in volledige 5G-scenario's voor zero touch, snelle foutlokalisatie, zelfoptimalisatie van het netwerk en voor het mogelijk maken van het AI-gebaseerde zelf ontwikkelende draadloze netwerk.





-- Delen: voor het realiseren van hergebruik van het netwerk,

kostenreductie voor netwerkbouw, exploitatie en onderhoud, het

terugbrengen van foute applicatieversies en groei van de online

snelheid, maakt ZTE volledig gebruik van netwerkslicing. ZTE's

5G-slicingwinkel kan op verzoek worden gepersonaliseerd en aangepast.

Het kan tegelijkertijd meerdere verticale klanten bedienen, en maakt

duizenden diensten binnen één netwerk mogelijk.

-- Vermenigvuldigen: het 5G-netwerk wordt vermenigvuldigt door de verticale

industrie. In combinatie AI, cloudcomputing, big data, edge computing en

het Internet der Dingen, wordt 5G toegepast in alle verticale

industrieën ter uitbreiding van de nieuwe blauwe oceaan aan

5G-diensten.

Met de uitgifte van commerciële 5G-licenties in China, zijn ZTE en de drie grootste beheerders volledig gestart met de netwerkconstructie. Tijdens MWC Shanghai 2019 zal ZTE bij de stands van drie grote beheerders meerdere 5G-technologieën presenteren, waaronder een MIMO-demonstratie voor meerdere gebruikers in een volledig commerciële 5G-netwerkomgeving, een 5G mmWave 16-kanaals 4K HD videodemonstratie, op afstand zelfrijdende voertuigen, precisiecontrole van een robot op afstand, holografische communicatie en interactie in de virtuele ruimte met behulp van 5G en AR, en mobiele 5G-telefoons van verschillende merken met cloudgames die zijn gebaseerd op de commerciële ZTE-apparatuur van de nieuwe 5G-air interface.



Buiten de tentoonstellingsruimte presenteert ZTE soepele service-ervaringen, zoals 8K VR-live-uitzendingen en 16-kanaalsvideo in HD. Ook is het ZTE Shanghai R&D-centrum geopend voor bezoek door klanten. Het focust op zes grote industriële 5G-toepassingen, waaronder loepzuivere live-uitzending in 5G en 8K, allround 5G-videoanalyse, 5G-patrouillerobot, 5G-smart watercontrole, Klaslokaal VR (onderwijs) en het zelfontwikkelde AR-platform, wachtend op klanten voor de reis van 5G-innnovatie.



Bovendien zal ZTE op MWC Shanghai 2019 voor het eerst een serie gediversifieerde 5G-terminalapparaten presenteren, waaronder de 5G-smartphone, de 5G-Binnenrouter, de 5G-Buitenrouter, de 5G-mobiele wifirouter, de 5G-Ethernet Box, de 5G-Module, etc.



ZTE is erop gericht de digitale transformatie van de gehele industrie te boosten en de intelligente connectiviteit mogelijk te maken. Met de ZTE Axon 10 Pro 5G en ZTE 5G-Binnenrouter MC801 kunnen consumenten ongelofelijke 5G-ervaringen verkrijgen op het gebied van zowel AR, cloudgaming, 4K-video en supersnelheden, als loepzuivere live-uitzendingen in 5G en 4K, allround 5G-videoanalyse, 5G-patrouillerobot, cloud XR-samenwerkingssysteem op afstand, Klaslokaal VR (onderwijs) en meer veelbelovende industriële toepassingsscenario's onder een 5G-netwerk tijdens MWC Shanghai 2019, die de geüpgraded mobiele internetervaring presenteren, gebaseerd op de full-scene coverage, grote verbinding en lage latentie in het 5G-tijdperk.



Tegelijkertijd zet ZTE haar IoT-portfolio in dat is ontworpen voor de drie verticale categorieën "Individuen, Voertuigen en Huizen". Het portfolio schetst een toekomstbeeld van een smarter leven voor persoonlijke veiligheid, smart thuis, smart reizen, het volgen van voertuigen en bezit, stemassistenten, meshrouters, T-Box, C-V2X (communicatie van 'voertuig-naar-alles') solutions voor autonetwerken en nog veel meer.



ZTE Axon 10 Pro 5G is aangekondigd in China, Duitsland, VAE, Finland en Australië in de eerste helft van 2019. Het is momenteel verkrijgbaar in Finland en de VAE. Met de toezeggingen van 5G-licenties in China, zal ZTE Axon 10 Pro 5G binnenkort verkrijgbaar zijn voor klanten in China.



Tijdens de MWC Shanghai officiële panelgesprekken zal ZTE bovendien haar visies delen over hoe een win-winsituatie te bereiken in het 5G-tijdperk door 5G-innovatie, en over 5G-terminals, nieuwe energie, innovatieve MEC-toepassingen, businessmodellen voor en uitvoering van 5G-netwerkslicing, en het mogelijk maken van 5G- en 5GC-netwerkconstructiestrategieën met behulp van AI.



ZTE organiseert op 26 juni om 14:30 het 5G Industry Development Summit Forum in het Kerry Hotel Pudong om te spreken over industriële samenwerking op het gebied van 5G met organisaties, beheerders en partners binnen de sector, om 5G-technologie en applicatie-innovatie te bevorderen.



Toegewijd aan de bevordering van de commerciële inzet van 5G, heeft ZTE samengewerkt met meer dan 60 5G-beheerders over de hele wereld. ZTE heeft meer dan 200 strategische partners die smart produceren, nieuwe media, Internet der Voertuigen en smart grid bestrijken. Volledig in staat om eind-tot-eind 5G-solutions te leveren, is ZTE er klaar voor om nauw samen te werken met industriepartners voor het actief promoten van 5G-servicetoepassingen en -praktijken, om de digitale transformatie van verticale industrieën te faciliteren.



Over ZTE



ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische solutions voor consumenten, serviceproviders, bedrijven en klanten in de publieke sector. Als onderdeel van haar M-ICT-strategie is ZTE toegewijd aan het voorzien in geïntegreerde eind-tot-eind innovaties voor de levering van uitmuntendheid en waarde nu de telecommunicatie- en informatietechnologiesector samenkomen. Met een notering aan de aandelenbeurzen van Hongkong en Shenzhen (H-aandelencode: 0763.HK / A-aandelencode: 000063.SZ), worden ZTE's producten en diensten verkocht aan meer dan 500 exploitanten in meer dan 160 landen. ZTE reserveert 10 procent van haar jaarlijkse inkomsten voor onderzoek en ontwikkeling en vervult leiderschapsrollen in internationale standaardisatieorganisaties. ZTE is toegewijd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en is lid van de VN Global Compact. Kijk voor meer informatie op www.zte.com.cn.



