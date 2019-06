SDRPY opent kantoor in de provincie Al-Jawf in Jemen

AL HAZM, Jemen, 25 juni 2019 /PRNewswire/ -- The Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) kondigde de opening aan van haar kantoor in het Al-Jawf Gouvernement, samen met de start van volledige veldmonitoring in de provincie om prioriteiten op het gebied van ontwikkelingsprojecten vast te stellen. Dhr. Ali Aldosari is aangesteld als directeur van het kantoor.



"Het programma zet zich in voor projecten waarin duurzame ontwikkeling wordt uitgevoerd", zegt de Saudische ambassadeur in Jemen en SDRPY-supervisor Mohammed bin Saeed Al Jaber. "Deze projecten vergroten de impact van onze positieve bijdragen aan de Jemenitische samenleving."



Al Jaber voegde eraan toe dat de projecten en initiatieven die het programma uitvoert in de verschillende gouvernementen van Jemen rekening hebben gehouden met de beste praktijken die op dit werk in het Koninkrijk Saoedi-Arabië zijn toegepast. SDRPY voert contracten uit met consultancybedrijven die zijn gespecialiseerd in bouw en levering van machines en apparatuur. Het programma levert deze ter ondersteuning van de broeders en zusters van Saoedi-Arabië in Jemen.



Van zijn kant zei de kantoordirecteur van SDRPY Al-Jawf, Ali Aldosari, dat veldonderzoek door het personeel van het programma in het gouvernement bestond uit bezoeken aan de directoraten van Al Hazm en Khabb wa ash Sha'af, en specifiek de dorpen Alyetmah, Alashah en Almarazeeq. Passende onderzoeken en behoeftenevaluaties zijn uitgevoerd ter voorbereiding van de uitvoering van projecten in de regio.



