GCA breidt werking uit in continentaal Europa met Līga Raita Rozentāle als Directeur GCA, EU

BRUSSEL, 25 juni 2018 /PRNewswire/ -- Global Cyber Alliance (GCA) heeft vandaag aangekondigd dat ze hun werking uitbreiden in continentaal Europa en dat ze Līga Raita Rozentāle aannemen als Directeur GCA, Europese Unie (EU). Mevrouw Rozentāle zal tewerkgesteld zijn in Brussel. Ze zal de groei van GCA in Europa begeleiden en als liaison fungeren met de EU.



"We vergroten ons bereik in continentaal Europa zodat we globaal verder kunnen samenwerken," zei Philip Reitinger, voorzitter en CEO van GCA. "Līga beschikt over een indrukwekkende portfolio bij de Raad van Europa en over zeer uitgebreide kennis inzake cyberbeveiliging en -beleid in een multiculturele omgeving. We prijzen ons gelukkig dat we over zo'n expertise kunnen beschikken bij GCA en we kijken ernaar uit om Lïga's talenten in te zetten bij ons streven naar het uitroeien van cyberrisico's."



Rozentāle vervoegt GCA terwijl de organisatie volop sterke vooruitgang boekt bij het inperken van systematische cyberrisico's.



De succesvolle Quad9 DNS beveiligingsdienst die ervoor zorgt dat gebruikers niet op schadelijke websites terecht komen, is meer dan 35 keer groter geworden sinds de lancering ervan in november 2017. De dienst beslaat nu meer dan 120 landen en heeft over de laatste zes maand meer dan 360 miljoen verbindingen naar schadelijke en aangetaste websites geblokkeerd.



Bovendien hebben meer dan 22 000 organisaties in 167 landen gebruik gemaakt van de installatiehandleiding van GCA Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC) om de beveiliging van hun e-maildomein te controleren op veiligheid wat betreft phishing en spoofing. Bijna 5 000 organisaties hebben DMARC gebruikt om hun werknemers, partners en klanten te beschermen tegen scammers die webdomeinen proberen kapen om persoonlijke of financiële informatie te verkrijgen.



"Ik ben blij deel uit te maken van Global Cyber Alliance en te kunnen bijdragen aan het ongelofelijke werk van deze organisatie," zei Rozentāle. "Mijn passie voor cyberveiligheid en mijn engagement om resultaten te verkrijgen passen perfect bij GCA. Ik ben helemaal klaar om met de EU en de lidstaten samen te werken en de uitdagingen inzake cyberveiligheid aan te gaan."



Voor haar tewerkstelling bij GCA trad mevrouw Rozentāle op als Raadgever Cyberbeveiligingsbeleid bij de Permanente Vertegenwoordiging van Letland bij de EU. Daar was ze verantwoordelijk voor de onderhandelingen inzake legislatieve en niet-legislatieve cyberbeveiliging en -verdediging bij de EU, de NAVO en andere internationale organisaties. Mevrouw Rozentāle is zeer ervaren wat betreft veiligheidsbeleid en internationale relaties, o.a. door een fellowship bij de Verenigde Naties. Ze behaalde een Bachelor of Arts aan de Universiteit van Illinois en een Master of Arts aan het Middlebury Institute of International Studies in Monterey, California.



"Global Cyber Alliance blijft sterke relaties opbouwen en wil de globale gemeenschap verenigen teneinde onze collectieve cyberveiligheid te vergroten. We versterken deze samenwerking nog door een nieuwe, toegewijde aanwezigheid in Brussel onder leiding van mevrouw Rozentāle. Dit is een mijlpaal voor het bereiken van de doelen van GCA," zei Ian Dyson, commissaris van de City of London Police. "Mevrouw Rozentāle heeft haar carrière gewijd aan veiligheid en internationale relaties, en we zijn blij dat ze die deskundigheid meebrengt naar GCA."



"De indienstneming van mevrouw Rozentāle is belangrijk voor Global Cyber Alliance. De voortdurende uitbreiding van GCA in Europa en het opbouwen van relaties met de Raad van Europa is van het grootste belang en maakt het mogelijk voor GCA om de globale cyberrisico's in te schatten en aan te pakken," zei Scott Charney, de Vicevoorzitter van Microsoft voor Veiligheidsbeleid en de Voorzitter van de Raad van Bestuur van Global Cyber Alliance. "Ik ben er trots op dat ik GCA vertegenwoordig en ik kijk ernaar uit om verder te groeien en te cyberrisico's te doen afnemen."



Over Global Cyber Alliance Global Cyber Alliance (GCA) is een internationale, intersectorale organisatie die gewijd is aan het uitroeien van cyberrisico's en het verbeteren van onze verbonden wereld. We bereiken ons doel door globale gemeenschappen te verenigen, concrete oplossingen te implementeren en het effect te meten. Meer informatie vindt u op www.globalcyberalliance.org [http://www.globalcyberalliance.org/].



