Brigade Electronics wint innovatieprijs van CLEPA in de veiligheidscategorie voor het MKB

Brigade Electronics, de wereldleider op het gebied van voertuigveiligheid, heeft voor zijn Quiet Vehicle Sounder (QVS) een innovatieprijs van CLEPA gewonnen in de veiligheidscategorie voor het MKB.



Het QVS-systeem van Brigade, dat meer dan twee jaar in ontwikkeling was, is bedoeld om voetgangers, fietsers en andere kwetsbare weggebruikers - zoals slechtzienden - te waarschuwen voor naderende stille elektrische en hybride voertuigen.



Aangezien elektrische auto's alleen te horen zijn als ze op hoge snelheid rijden, vormen ze een risico voor de veiligheid van kwetsbare weggebruikers. Als deze auto's langzamer dan 20 km/u rijden, zijn ze praktisch geruisloos en onderzoek heeft uitgewezen dat de kans op een aanrijding met voetgangers bij elektrische en hybride auto's 37% hoger is dan bij conventionele auto's.



De QVS van Brigade gebruikt hun gepatenteerde bbs-tek(R)-technologie en geeft met behulp van meerdere frequenties bij lage snelheden een geluid dat waarschuwt voor een naderende auto, waarvan de locatie direct kan worden bepaald. Het geluid is alleen in de gevarenzone te horen, wordt snel verspreid en wordt bij hogere snelheden uitgeschakeld om geluidshinder te beperken.



De awards worden georganiseerd door CLEPA, de Europese branchevereniging van auto-onderdelenfabrikanten. Ze vieren uitmuntende prestaties in de automotive toeleveringsindustrie en erkennen innovatie op het gebied van milieu, veiligheid, connectiviteit, automatisering en samenwerking.



Philip Hanson-Abbott, algemeen directeur van Brigade Electronics, ontving de Safety Award voor het MKB uit handen van CLEPA Secretary General Sigrid de Vries tijdens een ceremonie die op woensdag 13 juni plaatsvond in het Gemeentemuseum van Den Haag.



Philip Hanson-Abott zegt hierover:



"Brigade ziet het als zijn missie om de verkeersveiligheid te verbeteren, dus we zijn heel blij met deze prijs en de erkenning van het belangrijke werk dat wij doen om aanrijdingen te voorkomen en levens te sparen.



"Deze prijs is een hulde aan het uitgebreide onderzoek en het harde werk van ons onvermoeibare team. We zoeken altijd naar manieren om producten aan te passen, te ontwikkelen en te vernieuwen om onze wegen veiliger voor iedereen te maken. De Quiet Vehicle Sounder van Brigade is een welkome toevoeging aan onze productportfolio. We zien namelijk steeds meer elektrische auto's op de weg en dit product helpt ons de problemen die deze stille voertuigen veroorzaken aan te pakken."



