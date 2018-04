Inter Voice Over is genomineerd als finalist 'Wereldwijd Beste Voice-Over Website voor Stemboekingen' bij de prestigieuze One Voice Awards

AMSTERDAM, April 25, 2018 /PRNewswire/ --



Professionele voice-overs van over de hele wereld hebben Inter Voice Over uitgeroepen



tot één van de finalisten



Het toonaangevende Nederlandse stemmenbureau Inter Voice Over [https://www.intervoiceover.com ] heeft vandaag bekendgemaakt dat het is genomineerd als finalist voor Beste Voice-Over Website Wereldwijd voor Stemboekingen' bij de One Voice Awards van 2018.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/681592/Inter_Voice_Over_Logo.jpg )



"We zijn bijzonder trots dat voice-overs [https://www.intervoiceover.com/nl ] van over de hele wereld op ons hebben gestemd, als één van de beste bronnen voor stemboekingen", zegt Michael Reijenga, CEO van Inter Voice Over. "Finalist zijn is op zichzelf al een ongelooflijke eer. We zijn erg blij met deze erkenning van de mensen in onze industrie en de voice-overs waar we mee werken."



Inter Voice Over, dat dit jaar zijn 20e verjaardag viert, is één van de meest toonaangevende stemmenbureaus [https://www.intervoiceover.com/nl ] ter wereld. Tot enkele van de prestigieuze klanten behoren bedrijven zoals Disney, Google, Amazon, Microsoft, Coca Cola, Porsche en vele anderen.



Inter Voice Over werd eerder door Signl uitgeroepen tot één van de 20 snelst groeiende audiobedrijven ter wereld.



"In de afgelopen jaren hebben we substantieel geïnvesteerd in technologie en marketing om onze positie als wereldwijd toonaangevend stemmenbureau verder te versterken. Een belangrijk onderdeel is ons stemmenbestand wat in 115 talen het grootste ter wereld is. Onze klanten weten dat we een echte one-stop-shop zijn voor al hun voice-over projecten, wat zich uit in een aanzienlijk aantal voice-over boekingen voor onze stemacteurs [https://www.intervoiceover.com/nl ]. "



De One Voice Awards maken deel uit van de One Voice Conference, een jaarlijkse conferentie voor voice-overs. Top professionals uit de industrie helpen stemacteurs bij het ontwikkelen van hun carrière in deze spannende en voortdurend groeiende industrie.



De winnaar wordt bekendgemaakt op 28 april 2018 tijdens een ceremonie in het Hilton Double Tree in Londen, Verenigd Koninkrijk.



Over Inter Voice Over Opgericht in 1998 is Inter Voice Over één van de meest toonaangevende stemmenbureaus en voice-over productiebedrijven ter wereld. Het heeft een netwerk van kantoren en opnamestudio's in heel Europa, waaronder in Londen, Parijs en Amsterdam. Het biedt opdrachtgevers toegang tot het grootste stemmenbestand ter wereld met meer dan 8.500 voice-overs in 115 talen.



Inter Voice Over online: Website: https://www.intervoiceover.com/nl Facebook: Facebook.com/InterVoiceOver [https://www.facebook.com/InterVoiceOver ]







Contact voor persrelaties: Michael Reijenga, Chief Executive Officer

Telefoon: +44-20-726-26-973

Email: press@intervoiceover.com









Inter Voice Over logo (transparant PNG): https://www.intervoiceover.com/en/wp-content/uploads/sites/23/2018/04/Inter_Voice_Over_Logo.png