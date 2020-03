Delta Capita Group stelt investering zeker van USD 50m met toegang tot meer dan USD 100m transactiekapitaal van Prytek Holdings

LONDEN, 25 maart 2020 /PRNewswire/ -- Delta Capita Group, een internationale provider van consulting, oplossingen en managed services, heeft een aandeleninvestering van USD 50m zekergesteld van Prytek Holdings en toegang gekregen tot meer dan USD 100m aan kapitaal voor toekomstige acquisities en financiering van cliënttransacties. Dankzij de investering kan Delta Capita verder uitbreiden als een van Europa's toonaangevende serviceproviders en fintech-technologiehubs.



Prytek, de multinational uit Singapore, is richt zich op investeringen in technologie en bedrijven op het gebied van operations-as-a-service (OaaS), met een uiteenlopend portfolio van USD 300m binnen fintech, edutech, kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en human resources. Na deze transactie wordt Delta Capita de financiële services-tak van Prytek en brengt een aantal innovaties en technologieën naar diens klanten.



Pryteks beherend vennoot, Andrey Yahsunky, zegt: "Delta Capita biedt een unieke combinatie van ervaring in financiële services en technologisch innovatieve capaciteiten waardoor het uitstekende managed services en oplossingen aan klanten kan bieden. Delta Capita zal profiteren van toegang tot de 35 innovatieve technologiebedrijven binnen de Prytek Group."



De CEO van Delta Capita, Joe Channer, stelt: "Toegang tot het kapitaal en groeiende portfolio van Prytek biedt meer mogelijkheden voor Delta Capita en diens groei als een van de grootste aanbieders van fintech-oplossingen en -services."



Delta Capita is recentelijk erkend door de Financial Times als een van de snelst groeiende bedrijven voor 2020. Deze aankondiging volgt de recente aanstellingen van een aantal belangrijke leiders uit de sector waaronder:



- David Long (bestuurslid) - Philip Freeborn (hoofd Pricing and Risk Services) - Gary McClure (hoofd KYC Services) and - Gary Bullock (hoofd Post Trade Services)



