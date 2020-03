Soluno - Nu Gratis Samenwerkingstool MiTeam Plus

STOCKHOLM, 25 maart 2020 /PRNewswire/ -- Soluno wil een bijdrage leveren aan de samenleving, daar waar we klanten en andere bedrijven kunnen helpen in de moeilijke situatie waarin we ons nu bevinden. We hopen dat we hiermee de communicatie binnen een bedrijf of extern kunnen faciliteren. We hopen dat deze tool kan zorgen voor blijvende verkopen en nieuwe klanten in deze moeilijke economische tijd. Soluno stelt zijn samenwerkingstool MiTeam Plus tot aan het eind van juni 2020 gratis ter beschikking aan alle klanten . Dit geldt voor alle Europese landen waar Soluno actief is.



In de laatste paar weken hebben we gezien met wat voor geweldige acties Soluno bedrijven van de toekomst kan helpen. Er kunnen allerlei noodsituaties ontstaan, maar samen met Soluno zijn ze er klaar voor om het hele bedrijf vanuit huis te runnen. Vandaag de dag gebruiken onze klanten diensten die grotendeels in hun behoefte voorzien, maar de huidige situatie toont aan dat veel bedrijven verrast en kwetsbaar zijn, en niet in staat om een goed noodplan te activeren en beheren.



Soluno MiTeam Plus is een projectbeheertool, dat voornamelijk voorziet in communicatie en samenwerking door middel van volledige beschikbaarheid onderling en van de doorlopende projecten van het bedrijf. Functionaliteiten als chat, het delen van documenten, videoconferenties en -vergaderingen zijn inbegrepen. Daarnaast is de dienst ook geïntegreerd met Soluno's standaard telefoondienst, wat inhoudt dat we alle soorten communicatiemiddelen in een en hetzelfde platform kunnen combineren.



Dankzij de volledige Soluno-dienst kunnen medewerkers en het gehele bedrijf flexibel en mobiel werken. Dit betekent dat iedereen op de gewenste plek kan werken en steeds toegang heeft tot de benodigde middelen. Op die manier kunnen bedrijven hun activiteiten veiligstellen, ongeacht de omstandigheden.



Soluno kijkt serieus naar de ontwikkelingen die zich in de afgelopen weken hebben voorgedaan en zal hier met oog op de toekomst op in spelen. Soluno zal middelen aanwenden om huidige en aanvullende diensten te ontwikkelen die bedrijven een hoge mate van beschikbaarheid en betrouwbaarheid kunnen bieden, en die zekerheid geven op de lange termijn. We willen dat meer klanten voorbereid zijn op situaties zoals deze om drastische maatregelen te kunnen nemen in hun werksituatie.



"Veel Zweedse bedrijven hebben te maken met een nieuw tijdperk van telewerken. We willen dat al onze klanten probleemloos kunnen samenwerken, daar waar velen op dit moment nog de essentiële hulpmiddelen missen. We willen deel uitmaken van de oplossing door MiTeam gratis aan te bieden. Als u volledig mobiel bent, maar de juiste tools voor de computer ontbreken, dan bieden we ook de Interface aan. We willen de weg vrijmaken voor cloudservices en de moderne, digitale werknemer. Het aanbieden van MiTeam is onze bijdrage in het faciliteren van de dagelijkse werkzaamheden voor onze klanten." - Mattias Ohde CEO, Soluno



Soluno BC is de grootste en meest wijd verspreide, onafhankelijke UCaaS-aanbieder op de Scandinavische markt met meer dan 150.000 gebruikers in de cloud. Soluno biedt een mobile-firstconcept via toeleveringspartners in heel Europa en speelt daarmee een belangrijke rol in de ontwikkeling van toekomstige bedrijfscommunicatie.



