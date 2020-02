Water Street kondigt overeenkomst aan om te investeren in Solvias

Gezondheidszorgbedrijf werkt samen met het management om van Solvias een toonaangevend wereldwijd farmaceutisch laboratoriumservicebedrijf te maken



CHICAGO, 25 februari 2020 /PRNewswire/ -- Water Street Healthcare Partners [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2729394-1&h=193815182&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2729394-1%26h%3D1047264445%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.waterstreet.com%252F%26a%3DWater%2BStreet%2BHealthcare%2BPartners&a=Water+Street+Healthcare+Partners], een strategische investeerder die zich uitsluitend richt op de gezondheidszorgsector, heeft vandaag aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst heeft ondertekend om te investeren in Solvias AG. Het in Basel, Zwitserland, gevestigde Solvias is een van de grootste onafhankelijke farmaceutische laboratoriumplatforms in Europa. Water Street, dat vele jaren ervaring heeft in de farmaceutische servicesector, zal samenwerken met het managementteam van het bedrijf om van Solvias een vooraanstaand wereldwijd farmaceutisch laboratoriumservicebedrijf te maken.



Het in 1999 opgerichte Solvias heeft een lange geschiedenis van samenwerking met 's werelds toonaangevende farmaceutische organisaties om een breed scala aan nieuwe producten te ontwikkelen, te testen en te analyseren. Het bedrijf is uitgegroeid tot een dienstverlener van een gevarieerde groep van meer dan 600 biotech-, medische apparaat-, cosmetische en farmaceutische bedrijven, omdat het zijn platform van test- en analytische diensten heeft uitgebreid ter ondersteuning van biofarmaceutische producten en opkomende cel- en gentherapieën. Met zijn hoog aangeschreven wetenschappelijke expertise en technische capaciteit werkt Solvias op ongeveer 18.500 vierkante meter laboratoriumruimte in Zwitserland en Frankrijk in overeenstemming met de hoogste industrienormen, waaronder ISO, cGMP en GLP.



"Solvias onderscheidt zich door zijn diepgaande expertise, de uitstekende kwaliteit van zijn werk en zijn inzet voor continue innovatie om zijn klanten te ondersteunen bij het op de markt brengen van nieuwe producten. We zijn verheugd om samen te werken met Karen Huebscher en haar leiderschapsteam om hun platform verder uit te breiden. In het kader van onze samenwerking zullen we investeren in organische initiatieven en strategische acquisities die de capaciteiten van Solvias zullen uitbreiden naar nieuwe en complementaire gebieden en zijn geografische bereik wereldwijd zal vergroten", aldus Peter Strothman, partner van Water Street.



Karen Huebscher, PhD, algemeen directeur van Solvias, voegt hieraan toe: "Water Street is de juiste partner om ons te helpen onze strategische uitbreiding naar een hoger niveau te tillen. Het team beschikt over uitgebreide kennis van de industrie en een netwerk van middelen om voort te bouwen op onze sterke basis van expertise en diensten om aan onze klanten meer waarde te bieden en Solvias als wereldleider aan de top van onze industrie te positioneren."



Dr. Huebscher en haar managementteam zullen Solvias blijven leiden eens de transactie is afgerond, wat naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar zal plaatsvinden. De financiële voorwaarden van de overeenkomst tussen Water Street en Solvias zijn niet bekendgemaakt.



Over Water Street Water Street is een strategische investeerder die zich uitsluitend richt op gezondheidszorg. Het bedrijf heeft een sterke reputatie op het gebied van de opbouw van toonaangevende bedrijven in belangrijke groeisectoren in de gezondheidszorg. Het heeft samengewerkt met een aantal van 's werelds toonaangevende bedrijven in het kader van investeringen, waaronder Humana, Johnson & Johnson, Medtronic en Walgreen Co. Het team van Water Street bestaat uit leidinggevenden en investeringsprofessionals met tientallen jaren ervaring in het investeren in en exploiteren van wereldwijde gezondheidszorgbedrijven. Het hoofdkantoor van het bedrijf bevindt zich in Chicago. Meer informatie over Water Street is te vinden op waterstreet.com.



