Dussmann Group gebruikt Planon-software om beter in te spelen op de behoeften van klanten

Wereldwijde dienstverlener breidt Planon-technologie uit voor betere klantondersteuning



NIJMEGEN, Nederland, Feb. 25, 2019 /PRNewswire/ -- Planon, de wereld marktleider in softwareoplossingen voor optimalisering van Facility Management [https://planonsoftware.com/uk/software-services/service-providers/?utm_source=Press-release&utm_medium=Press-release&utm_campaign=Press_Release_Service-Providers-Dussmann], heeft vandaag aangekondigd dat Dussmann Group heeft gekozen voor een wereldwijde licentie van Planon Universe for Service Providers. Dit is een belangrijke stap in het realiseren van de doelstellingen voor procesefficiëntie en klantondersteuning van de Dussmann Group-strategie (2023, Dussmann Next Level).



"Ons doel is om verder te optimaliseren door onze klanten innovatieve dienstverlening aan te bieden voor de vele uitdagingen waarmee ze te maken hebben. Daarom maken we aangepaste en flexibele servicepakketten. We zoeken altijd naar de beste oplossing voor de klant", aldus Dr. Wolfgang Häfele, woordvoerder van Dussmann Group [https://www.dussmanngroup.com/en/] en verantwoordelijk voor Facility Management in de Duitstalige regio's. Dussmann Group breidt de inzet van nieuwe technologieën voortdurend uit, door te investeren in zowel de digitalisering van operationele en administratieve processen als in nieuwe ondersteunende technologieën.



Om hun doelstelling te bereiken, heeft Dussmann Group allereerst de huidige situatie geëvalueerd. Hierin is het huidige gebruik van DIAS meegenomen, de door Dussmann gebruikte IWMS-software van Planon.



"Wat betreft onze technische dienstverlening hebben we een grote sprong voorwaarts gemaakt met DIAS. Het stelt ons in staat controle uit te oefenen op onderhoud en inspecties. Bovendien kunnen we onze klanten dankzij dit systeem voorzien van nauwkeurige documentatie", aldus Dr. Wolfgang Häfele.



De afgelopen drie jaar heeft Dussmann Group DIAS uitgerold voor het beheer van technische dienstverlening. De release van Planon Universe for Service Providers [https://planonsoftware.com/nl/software-services/service-providers/?utm_source=Press-release&utm_medium=Press-release&utm_campaign=Press_Release_Service-Providers-Dussmann] - een platform speciaal ontworpen voor Facility Management service providers - deed Dussmann Group besluiten om het gebruik van Planon verder uit te breiden, om meer processen automatiseren cq. optimaliseren en overbodige systemen te vervangen. Het nieuwe systeem zal worden ingevoerd onder de naam DIAS 2.0.



"Onze prioriteit is om transparantie te bieden en meerwaarde te creëren voor onze klanten. Planon Universe for Service Providers speelt een belangrijke rol bij het bereiken van dit doel", aldus Wolfgang Häfele.



Over Dussmann



Dussmann Group telt 64.500 medewerkers in 17 landen en levert diensten 'voor mensen, door mensen'. De grootste serviceafdeling, Dussmann Service, biedt technische diensten, catering, beveiliging, receptie, schoonmaak, commercieel Facility Management en energiebeheer. In 2017 realiseerde Dussmann Group een totale omzet van 2,22 miljard euro.



