ZTE onthult volledig gamma van commerciële 5G-producten tijdens MWC2019

SHENZHEN, China, 25 februari 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een vooraanstaande, internationale leverancier van technologische oplossingen voor telecom voor ondernemingen en consumenten heeft vandaag het volledige gamma van commerciële 5G-producten onthuld tijdens het Mobile World Congress 2019 in Barcelona. De commerciële 5G-producten van ZTE zijn gebaseerd op de intern ontwikkelde baseband en RF-chipset van de derde generatie en zijn klaar om de full-band en full-scenario implementatievereisten te ondersteunen en zo operators te helpen kosteneffectieve 5G-netwerken met brede dekking, hoge capaciteit en snelle implementatie te bouwen.



Multimode Base Band Unit (BBU) voor bouw van hoogwaardig netwerk



De BBU van de nieuwe generatie, die wordt ondersteund met virtualisatieplatform en jaren aan onderzoek en ontwikkeling alsook praktijktesten, is de toonaangevende 2U NG BBU met grote capaciteit, compatibel met 2G, 3G, 4G en 5G. Deze BBU kan 30*100 MHz NR-cel per rek verwerken met de maximale verwerkingscapaciteit in de industrie. Met de integratie van de pluspunten van virtualisatie en IT-platform realiseert deze unit de elastische capaciteit van een draadloos netwerk en open interface, wordt lokalisatie van innovatieve business mogelijk gemaakt en wordt ondersteuning geboden voor C-RAN, D-RAN en flexibele netwerken.



AAU-serie voor macro-dekkingsvereisten



De 5G AAU-serie van ZTE, ter ondersteuning van het aantal kanalen variërend van 64TR, 32TR, 16TR tot 4TR, kan voldoen aan de dekkings- en capaciteitsvereisten in dichtbevolkte stedelijke gebieden, algemeen stedelijke gebieden, voorsteden, dorpen en andere scenario's terwijl rekening wordt gehouden met de kenmerken van elk scenario overeenkomstig plaatselijke omstandigheden om het beste rendement op investering te kunnen realiseren. In deze serie is de 64TR-200M AAU het meest geschikt voor dichtbevolkte stedelijke en algemeen stedelijke dekkingsscenario's en is dan ook bij diverse commerciële proeven toegepast en als beste keuze bestempeld voor de eerste fase van 5G-implementaties.



Voor voorstedelijke en plattelandsscenario's zijn er voordeligere 32TR- en 16TR-oplossingen met het krachtige dual-band 32TR-product dat 2,6 GHz en 3,5 GHz ondersteunt. Daarnaast biedt de 64TR-400m AAU, die wordt gebruikt voor discrete frequentiepuntscenario's op band N78, de maximale ondersteuningsmogelijkheden voor bandbreedte in de industrie.



5G Pad ter ondersteuning van blindspot- of hotspot-scenario's



De ZTE-serie PAD-producten waaronder Pad RRU's, Pad BBU en Pad power zijn geschikt voor blindspot- of hotspotgebieden zoals smalle straatjes, bruggen, tunnels, kleine locaties en toeristische plekken of bijvoorbeeld sportcentra. Met een compact ontwerp en een geïntegreerde antenne, biedt de 5G Pad snelle sitedetectie en eenvoudige installatie.



5G Qcell ter verbetering van dekking binnen



Voor dekking binnen heeft ZTE 4G- en 5G-multimode Qcell-producten met ultragrote capaciteit op de markt gebracht. Deze kunnen eenvoudig en snel worden geïnstalleerd in binnenscenario's waar sprake is van veel gebruikers en geavanceerde dekkingsscenario's zoals winkelcentra, sportscholen, kantoorgebouwen en luchthavens. Dit wordt op visuele wijze beheerd voor uniforme bediening en uniform onderhoud.



ZTE streeft ernaar een draadloos netwerk te creëren met end-to-end technologievoordelen en uitzonderlijke ervaringen, uitzonderlijke eenvoud en intelligentie voor operators in het 5G-tijdperk. Tot nu toe heeft ZTE samengewerkt met 30 5G-operators over de hele wereld en commerciële 5G end-to-end-producten geïntroduceerd die de behoeften van de eerste golf van 5G-netwerkimplementaties volledig dekken.



In de toekomst blijft ZTE zich samen met partners inzetten om 5G-tests te bevorderen en 5G-commercialisatie wereldwijd te versnellen om gebruikers over de hele wereld te kunnen voorzien van allerlei voordelen van 5G.



Over ZTE



ZTE is een provider van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische oplossingen voor consumenten, telefonieproviders, bedrijven en klanten in het publieke domein. Onderdeel van de strategie van ZTE is het streven klanten te voorzien van geïntegreerde end-to-end innovaties die uitmuntend functioneren alsook waarde bieden nu de telecommunicatie en IT-sectoren bijeenkomen. ZTE is beursgenoteerd in Hongkong en Shenzhen (H-aandeelstockcode: 0763.HK/A-aandeelstockcode: 000063.SZ) en diens producten en services worden verkocht aan meer dan 500 operators in meer dan 160 landen. ZTE verbindt zich ertoe 10 procent van diens jaaromzet te investeren in onderzoek en ontwikkeling en vervult leidende rollen in internationale organisaties die de standaard stellen. ZTE streeft naar maatschappelijk verantwoord ondernemen en is een lid van het UN Global Compact. Ga voor meer informatie naar www.zte.com.cn [http://www.zte.com.cn/].



