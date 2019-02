Ovum noemt ZTE als een van de toonaangevende leveranciers van 5G Core

SHENZHEN, China, 25 februari 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van oplossingen op het gebied van telecommunicatie, enterprise- en consumententechnologie voor het mobiele internet, wordt in Ovums meest recente 5GC-witboek uitgeroepen tot een van de toonaangevende leveranciers van 5G Core (5GC), ZTE versnelt de migratie van aanbieders naar het 5G Core-netwerk.



In dit witboek beschrijft Ovum hoe aanbieders een flexibel geautomatiseerd 5GC-netwerk kunnen bouwen om de operationele efficiëntie te verbeteren en de inkomsten uit services te verhogen, gedurende de periode waarbij de telecommunicatiesector overstapt naar het 5G-tijdperk. Het witboek benadrukt de capaciteiten en het concurrentievermogen van ZTE en zijn Common Core-oplossing in 5GC-normen, -technologieën, en commerciële toepassingen.



De Common Core-oplossing van ZTE is de eerste cloud-native 5GC dat 2G/3G/4G/5G/Fixed access-technologieën convergeert terwijl het de invoering van Non-Standalone (NSA) en Standalone (SA) ondersteunt. ZTE's Common Core-oplossing, dat klaar is voor commercialisatie, maakt het mogelijk om maximaal gebruik te maken van de middelen terwijl tegelijkertijd de kosten gereduceerd worden. Met cloud-native 5GC-integratie, zullen aanbieders in staat zijn om inkomsten te genereren door middel van de enorme mogelijkheden die door het Internet der dingen (IoT) en 5G geboden worden.



ZTE staat op het punt om, in het eerste kwartaal van 2019, de commerciële versie van zijn Common Core-oplossing te onthullen, met als doel om aanbieders te helpen om snel flexibele, efficiënte en geconvergeerde kernnetwerken te bouwen terwijl voldaan wordt aan de uiteenlopende eisen van de verticale sectoren. Deze oplossing hanteert de technologieën 3GPP Standard Service-based Architecture (SBA) en Control and User Plane Separation (CUPS), waardoor de efficiëntie van de exploitatie en het onderhoud (O&M - Operation and Maintenance) alsmede de bezettingsgraad van de middelen aanzienlijk verbeterd worden, wat wederom de aanbieders zal helpen om hun CAPEX en OPEX te reduceren.



Ovum stelt in het witboek dat "het van cruciaal belang is dat aanbieders een partner kiezen die niet alleen een goed begrip van netwerken en software heeft, maar ook een bewezen staat van succesvolle 5GC-implementatie voor hun klanten." ZTE heeft laten zien dat het zijn klanten kan helpen bij het transformeren van hun kernarchitecturen in voorbereiding op 5G.



ZTE zet zich in om de mogelijkheden voor 5G Core-technologie op te bouwen en de toepassingen actief aan te sturen. Doordat ZTE met meer dan 30 toonaangevende aanbieders wereldwijd heeft samengewerkt en 5G-technologieën heeft getest, is ZTE goed gepositioneerd om wereldwijd commerciële 5G-implementaties met producten en diensten te leveren. De introductie van de Common Core-oplossing is voor ZTE een solide stap voorwaarts in de richting van 5G-industrialisatie, waarbij het de basis legt voor 5G-commercialisering en -ontwikkeling.



Het volgende link geeft toegang tot het volledige witboek: https://ovum.informa.com/resources/product-content/2019/02/21/11/54/zte-accelerates-carriers-migration-to-the-5g-core-network [https://ovum.informa.com/resources/product-content/2019/02/21/11/54/zte-accelerates-carriers-migration-to-the-5g-core-network]



