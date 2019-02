ZTE wint GTI's Innovative Breakthrough in Mobile Technology Award 2018

SHENZHEN, China, 25 februari 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van oplossingen op het gebied van telecommunicatie, enterprise- en consumententechnologie voor het mobiele internet won vandaag de Innovative Breakthrough in Mobile Technology Award 2018 tijdens de Global TD-LTE Initiative (GTI) Award-ceremonie dat in Barcelona gehouden werd. Deze onderscheiding werd gegeven ter erkenning van ZTE's prestaties op het gebied van innovatie binnen de 5G-technologie, end-to-end productontwikkeling, en de verificatie van de netwerkarchitectuur.



https://mma.prnewswire.com/media/825831/ZTE_Wins_GTI_Innovative_Breakthrough_in_Mobile_Technology_Award_2018.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/825831/ZTE_Wins_GTI_Innovative_Breakthrough_in_Mobile_Technology_Award_2018.jpg]



ZTE heeft belangrijke bijdragen geleverd aan research- en testactiviteiten, industriële samenwerking en de commercialisering van SA-architectuur. In 2018 nam ZTE het voortouw om een commercieel gerichte SA-oplossing te lanceren met full-band geserialiseerde producten met een volledig scenario die een grootschalige 5G-invoering en een vroege commercialisatie van 5G SA volledig ondersteunen.



In samenwerking met internationale aanbieders, bouwde ZTE de eerste 5G SA-proefnetwerken, zowel in China als Europa, maakte het 's werelds eerste 3GPP-compliant 5G SA oproep bij 2.6 GHz en 3.5 GHz, en voltooide het 's werelds eerste IoT NR-verbinding in overeenstemming met 3GPP SA-specificaties. Daarom heeft ZTE de haalbaarheid en voordelen van SA-netwerken volledig geverifieerd, waardoor een rijke ervaring opgedaan wordt voor de commercialisering van 5G.



"We zijn vereerd dat we de Innovative Breakthrough in Mobile Technology Award van GTI hebben mogen ontvangen, als erkenning van onze inspanningen voor het promoten van 5G," aldus Dr. Han Gang, Vice President van ZTE TDD en 5G Products. "ZTE zal voortdurend blijven samenwerken met GTI-partners om TD-LTE en de industriële ontwikkeling van 5G te blijven promoten"



Sinds 2011 heeft GTI zich ingezet voor het promoten van de looptijd en wereldwijde commercialisatie van TD-LTE alsmede de convergentie van TDD en FDD. Begin 2016 introduceerde GTI de GTI 2.0 tijdens het Mobile World Congress, gericht op het voortdurend stimuleren van TD-LTE-implementatie, de evolutie van 4G-to-5G, en de looptijd van het 5G-ecosysteem.



Als sterke voorstander van TD-LTE en 5G, heeft ZTE uitstekende resultaten gerealiseerd in de standaardisatie van TD-LTE en 5G, de ontwikkeling van apparaten en chipsets, en de implementatie van wereldwijde netwerken.



Tot op heden heeft ZTE deelgenomen aan 5G-samenwerking en -tests met meer dan 20 bekende aanbieders over de hele wereld, en heeft het een reeks 5G end-to-end commerciële producten gelanceerd die volledig tegemoet komen aan de behoeften van de eerste implementatiegolf van 5G-netwerken. In de toekomst zal ZTE met zijn partners blijven samenwerken op het gebied van 5G-tests en het versnellen van de wereldwijde commercialisering van 5G.



Over ZTE



ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparatuur, en zakelijke technologie-oplossingen voor consumenten, telecommunicatiemaatschappijen, bedrijven en klanten van de publieke sector. In het kader van ZTE's strategie zet het bedrijf zich in om klanten geïntegreerde end-to-end innovaties te bieden zodat uitmuntendheid en waarde geleverd kunnen worden wanneer de bedrijfstakken voor telecommunicatie- en informatietechnologieën samenkomen. ZTE is genoteerd aan de beurzen van Hongkong en Shenzhen (H aandelencode: 0763.HK / A aandelencode: 000063.SZ), en zijn producten en diensten worden verkocht aan 500 aanbieders in meer dan 160 landen. ZTE wijdt 10 procent van zijn jaarlijkse omzet aan onderzoek en ontwikkeling en heeft een leidinggevende functie in organisaties voor het vaststellen van internationale normen. ZTE is toegewijd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en maakt deel uit van het UN Global Compact initiatief. Ga voor meer informatie naar www.zte.com.cn [http://www.zte.com.cn/].



