Kellogg Europe benoemt Miranda Prins Vicevoorzitter voor Continentaal Europa

ZAVENTEM, Belgie, 25 januari 2021 /PRNewswire/ -- Kellogg kondigt de benoeming aan van Miranda Prins als vicevoorzitter voor Continentaal Europa (Frankrijk, België, Nederland, Spanje, Portugal, Italië, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk). Zij volgt Javier Letamendia op, die The Kellogg Company heeft verlaten om andere carrièremogelijkheden buiten de groep na te streven.



In haar nieuwe functie zal Miranda verantwoordelijk zijn voor de leiding van het Continentaal-Europese team in een ongekende omgeving. Met de nadruk op de groei van de drie bedrijfslijnen van de onderneming (ontbijtgranen, tussendoortjes en chips) en de ontwikkeling van de strategie van Kellogg op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en wellbeing in de verschillende landen van Continentaal Europa heeft Miranda de uitdaging om Kellogg aan de behoeften en verwachtingen van de consument te laten voldoen.



Miranda Prins trad in 2008 in dienst bij Kellogg Benelux en heeft zich in verschillende markten bewezen als vertegenwoordiger op het gebied van sales, brand management en sales development. In 2014 werd ze gepromoveerd tot marketingdirecteur voor Frankrijk en de Benelux, waar ze de integratie van deze drie landen leidde en zorgde voor een aanzienlijke groei van de merken Extra en Trésor. In 2016 werd Miranda Prins Marketing Director voor Pringles en sinds juni 2019 leidt ze het end-to-end team als vicevoorzitter van Pringles Europa, waarbij ze een groei met dubbele cijfers realiseerde.



Miranda Prins begon haar carrière bij Reckitt Benckiser België in het field sales team en bekleedde vervolgens diverse sales- en marketingfuncties voordat zij bij Kellogg in dienst trad. Als vicevoorzitter Continentaal Europa wordt Miranda Prins lid van het Europese managementteam en rapporteert zij rechtstreeks aan David Lawlor, voorzitter van Kellogg Europe.



De heer Lawlor juichte de benoeming toe: "Wij zijn verheugd over Miranda's benoeming tot vicevoorzitter voor de regio. Zij heeft een uitstekende staat van dienst en zal nu een belangrijke rol spelen bij de groei van het bedrijf in Continentaal Europa. Deze benoeming weerspiegelt de rijkdom aan leidinggevend personeel binnen onze regionale organisatie en ons streven naar meer gender en culturele diversiteit in onze leidinggevende functies."



Bij de aankondiging van haar benoeming zei Miranda: "Ik ben gepassioneerd over wat we doen en wat we nastreven bij Kellogg's, en ik ben blij dat ik deze nieuwe rol op me kan nemen. Ik zie het als een kans om ervoor te zorgen dat onze teams zijn toegerust om de groei van Kellogg in Continentaal Europa te ondersteunen en tegelijkertijd te voldoen aan de behoeften van onze consumenten en klanten. Om dit te bereiken, zullen wij op een multifunctionele manier werken, waarbij wij dezelfde doelen nastreven en de betrokkenheid en het mondig maken van werknemers verder aanmoedigen, in lijn met onze 'Make it Happen'-cultuur."



Miranda Prins komt oorspronkelijk uit Groningen en is in 2002 afgestudeerd in International Business aan de Universiteit van Maastricht. Zij spreekt 6 talen, heeft in 5 verschillende landen gewoond, is getrouwd en heeft twee kinderen.



In Zaventem is Luc Houben, General Manager Kellogg Benelux, verheugd over Miranda's benoeming: "Miranda begrijpt onze cultuur perfect, zowel in Nederland als in België. Dit is uiteraard een grote troef voor ons in de Benelux, aangezien elke markt uniek is en een andere aanpak vereist. Ik ben ervan overtuigd dat haar positie ons zal helpen bij te dragen tot het commerciële succes van Kellogg Benelux in Continentaal Europa."



