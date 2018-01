Microsoft Accelerator Beijing kijkt naar de toekomst, verzamelt vereisten van de branche en beveelt applicaties aan de branche aan

BEIJING, 25 januari 2018 /PRNewswire/ -- Op 24 januari 2018 werd in Beijing met succes de Microsoft Accelerator Beijing Cohort 10 Demo Day gehouden.



Microsoft Accelerator versnelt het succes van innovatieve B2B, bedrijfsgerede organisaties door ongeëvenaarde toegang te verlenen tot belangrijke partners en klanten van Microsoft, invloedrijke zakelijke connecties en technische kennis. De bedrijven in de versneller ("accelerator") voegen zich bij het sterke, wereldwijde Microsoft Accelerator alumni-netwerk.



Microsoft Accelerator is een internationaal programma dat startups helpt groeien door middel van invloedrijke zakelijke connecties en technische kennis. Over de hele wereld heeft Microsoft Accelerator 764 startups geholpen, waarvan 83% met succes investeringen van meer dan $ 3,6 miljard wereldwijd hebben ontvangen.



In China onderschrijft Microsoft Accelerator het idee van "Vereisten verzamelen van de branche en applicaties aan de branche aanbevelen", waarbij de toepassing van de allernieuwste technologieën wordt gestimuleerd, waaronder AI, Big Data, Blockchain, IoT, Mixed Reality en Cloud Computing, bij branches zoals retail, productie, bouw, financiën, gezondheidszorg, onderwijs of landbouw.



Microsoft Accelerator Beijing heeft een innovatiesysteem rondom Microsoft opgezet, waardoor iedereen en iedere organisatie ter wereld meer kan bereiken. Microsoft Accelerator zet zich in om "Hub voor de Microsoft-technologie en Startups," te worden, waarbij het startups verbindt met de overheid, het bedrijfsleven, investeerders, media en andere middelen.



Tijdens het Cohort 10 versnellingsproces, heeft Microsoft Accelerator Beijing op verschillende terreinen middelen beschikbaar gemaakt. Bij wijze van overbrugging naar de klant heeft Microsoft Accelerator Beijing samengewerkt met de sales- en ISV-teams van Microsoft om gemiddeld twee dagelijkse verbindingssessies met de klant in 14 branches en met meer dan 50 zakelijke klanten te organiseren.



Bij de kapitaalmarkt zorgde Microsoft Accelerator voor meer dan 75 online en offline kwalitatief hoogwaardige koppelingen met durfkapitaal. 14 bedrijven gaan met succes een nieuwe investeringsronde in, met een totaalbedrag van 893 miljoen RMB, en de totale geschatte waarde is 7,687 miljard RMB. In slechts vierenhalf maand van het versnellingsproces vergrootten Cohort 10-start-ups hun waarde met een gemiddelde factor van 1,34.



Tot januari 2018 hebben 200 innovatieve startups in China zich bij Microsoft Accelerator gevoegd. De 200 alumni startups zijn naar schatting meer dan 85,487 miljard RMB waard, met een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van meer dan 400%. 4 ervan hebben de beursgang gemaakt, en 14 waren onderdeel van een fusie of acquisitie. Al 5 opeenvolgende jaren is Microsoft Accelerator aangemerkt als de beste Chinese broedkamer voor startups, en producten en diensten van alumni bedrijven bereiken meer dan 10 miljoen zakelijke klanten en 700 miljoen persoonlijke gebruikers in China.



CONTACT: CONTACTPERSOON: Amber WANG, 86-134-6665-8015, v-amberw@microsoft.com