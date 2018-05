SER Brabant presenteert Brabants deltaplan arbeidsmarkt en onderwijs

Hoe zorgt Brabant voor een toekomstbestendig arbeids- en onderwijsbestel? Het adviesrapport 'Toerusten en innoveren' van SER Brabant laat zien welke strategie de komende 4-8 jaar nodig is. Het rapport wordt 28 mei aangeboden aan gedeputeerde Bert Pauli van de provincie N-Brabant. Aanbieders van het adviesrapport zijn onder meer prof. dr. Emile Aarts, rector magnificus van Tilburg University en drs. Paul Rüpp, voorzitter College van Bestuur van Avans Hogeschool.



De economie groeit en overal worden vakmensen gevraagd. Dagelijks verschijnen in de media alarmerende berichten over de grote aantallen vacatures die niet meer vervuld kunnen worden. Tegelijkertijd is er nog altijd stevige werkloosheid die huishoudens buiten spel plaatst. Sommige bronnen, waaronder het World Economic Forum, stellen dat door technologische vernieuwingen als robotisering en digitalisering 65% van de bestaande beroepen verandert.



De vraag is hoe Brabant hierop inspeelt. Het concurrentievermogen van de provincie hangt sterk af van het beschikbare arbeidspotentieel. Brabant zal tijdig moeten zorgen voor voldoende mensen met kennis en vaardigheden die aansluiten bij de technologische veranderingen. SER Brabant, onderdeel van BrabantAdvies, stelde een koepelvisie op over een toekomstbestendig arbeids- en onderwijsbestel. In de visie wordt nadrukkelijk gepleit voor het verbinden van (bestaande) initiatieven zoals het Talent en skills-akkoord van Brainport en andere regionale initiatieven. In de koepelvisie staan 6 concrete vernieuwingsvoorstellen gericht op gezonde mobiliteit, een positieve leercultuur en versterkte maatschappelijke participatie:



- Verplichte loopbaan-APK voor iedereen



Om burgers inzicht te geven in hun competenties en loopbaankansen moet iedereen periodiek een loopbaan-APK of talentenscan kunnen doen.



- Bied kwetsbare groepen perspectief



Mensen die langdurig buiten het arbeidsproces staan, verdienen een nieuw perspectief op werk. Sta toe dat ze werkervaring kunnen opdoen. Voor statushouders en mensen met een taalachterstand is meer begeleiding nodig.



- Herwaardering van het praktijkonderwijs en vmbo-onderwijs



Vakmensen op alle niveaus blijven ook in de toekomst broodnodig. Zorg voor imagoverbetering en hogere waardering van het vakonderwijs, zowel in de basis als op hogere niveaus.



- Flexibel en modulair deeltijdonderwijs



Onderwijsinstellingen moeten werk maken van onderwijsmodules gericht op werkenden om ze up-to-date te houden op hun vakgebied. Investeer in nieuwe concepten, gericht op werkenden (zelfstandigen en in loondienst) en werkzoekenden, die zelf hun eigen leerroute bepalen.



- Hybride combinaties van leren en werken



Werken en leren gaan steeds meer samen tijdens de hele loopbaan. Samenwerking tussen bedrijven en onderwijs krijgt meer de vorm van co-makership. Er zijn verschillende proeftuinen in de hightech, biobased economy en activerende zorg, die een impuls verdienen, maar waarvan ook de resultaten beter moeten worden verspreid.



- Stimuleren van (inter-)sectorale mobiliteit



Werkenden zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor hun eigen duurzame inzetbaarheid. Daarvoor is een persoonlijk en meeneembaar mobiliteitsbudget nodig. Werkgevers dragen bij aan dat budget gedurende het dienstverband. Daarnaast zijn er regionale opleidings- en mobiliteitsmiddelen.



Brabants Talent- en Investeringsakkoord



Volgens SER Brabant is in Brabant snel een deltaplan nodig om het onderwijs en de arbeidsmarkt in de provincie toekomstbestendig te maken. Een krachtenbundeling van alle partijen: provincie, gemeenten, ondernemers, mkb-bedrijven, regionale werkbedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties van burgers en werkenden. Om zo te komen tot een Brabants Talent- en Investeringsakkoord dat is gericht op de ontwikkeling op alle niveaus. Dat is ook de basis voor een regiodeal met het kabinet.