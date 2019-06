Kunstbeurs FINE viert Rembrandtjaar met originele etsen

FINE art & antiques fair is de kunstbeurs in 2019 die het Rembrandtjaar ook uitgebreid viert. Ter ere van Rembrandts 350ste sterfjaar werkt het internationale kunst- & antiekevenement “FINE” samen met kunsthandel Douwes FINE art waardoor bezoekers hun kennis over Rembrandt van Rijn vergroten.



Douwes FINE art presenteert tijdens “FINE” originele etsen en een tafel vol naslagwerken van de beroemde meester. Tevens vinden er aan tafel informele lezingen over de Hollandse kunstschilder plaats.



Bezoekers maken daardoor kennis met het oeuvre van de bekende kunstenaar en verbazen zich over de betaalbare prijs van de authentieke prenten.



De snelgroeiende kunstbeurs vindt plaats van 26 t/m 29 september in en rond kasteel Groeneveld Baarn.



Snelgroeiende kunst- en antiekbeurs



Na een uiterst succesvolle eerste editie vindt dit najaar in en rond Kasteel Groeneveld in Baarn de internationale kunst & antiekbeurs FINE art & antiques fair 2019 plaats.



FINE art & antiques fair is dé snel groeiende internationale kunstbeurs in en rond het centraal gelegen Kasteel Groeneveld Baarn. Rijk gevulde kasteelkamers met een breed aanbod aan waardevolle antiquiteiten, verzamelobjecten, zilver, juwelen en spannende oude, moderne & hedendaagse kunst. Direct achter het kasteel staat in de lommerrijke tuin een groot paviljoen om het aanbod te completeren. Rond het gezellige overdekte tuinterras staat Buitenkunst. De FINE art & antiques fair valt op door haar mooie aanbod in een verfrissende binnen buitenambiance.



Breed aanbod van hoge kwaliteit



FINE biedt het publiek ruim 60 internationale exposanten met een breed aanbod van zeldzame oude tot en met verfrissende hedendaagse kunst. Naast de originele etsen van Rembrandt bieden toonaangevende galeries zoals o.a. Kunsthandel Frans Jacobs, Pieter Hoogendijk Antiquair en Okker Art hun bijzondere kunstobjecten op deze sfeervolle locatie. Alle gepresenteerde kunstobjecten worden op voorhand door een team van experts beoordeeld op echtheid en kwaliteit alvorens de deuren voor het publiek openen. Hierdoor zijn kopers verzekerd van authenticiteit en kwaliteit.



Wat, Waar en Wanneer



Data: Donderdag 26 t/m zondag 29 september van 11 tot 18 uur



Locatie: Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, Baarn



Parkeren: gratis parkeergelegenheid Internet: www.fineartantiquesfair.nl